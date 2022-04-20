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20/04/2022 09:14

【大國博弈】中國所羅門群島正式簽安全協議，中方稱不針對第三方

　　《經濟通通訊社２０日專訊》外交部證實中國與所羅門群島已簽署雙邊安全合作框架協議。
發言人汪文斌表示，經兩國政府批准，國務委員兼外交部長王毅與所羅門群島外長馬內萊，近日
分別代表兩國政府正式簽署了有關協議。
　　汪文斌強調，今次安全合作的宗旨，是促進所羅門群島社會穩定和長治久安，符合當地和南
太地區的共同利益，合作方式亦是公開透明、開放包容，不針對任何第三方，本質是兩個主權獨
立國家之間正常的交往合作；雙方將在維護社會秩序、保護人民生命及財產安全、人道主義援助
、自然災害應對等領域開展合作，致力幫助所方加強維護本國安全的能力建設。

＊美國高官本周訪問所羅門群島，討論其與中國達成的安全協議＊

　　所羅門政府早前強調，沒有邀請中國設立軍事基地，但引來澳紐等區內國家以及美國關注。
白宮宣布，國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾，同負責東亞及太平洋事務的助理國務卿康達
，本周將率團到訪所羅門群島、斐濟及巴布亞新幾內亞。國務院發言人普賴斯指，協議可能破壞
所羅門群島的穩定，為太平洋地區設下令人擔憂的先例，為中國在當地駐軍打開大門。
　　對於美國高官日內訪問所羅門群島討論涉華議題，外交部發言人汪文斌回應指，太平洋島國
不是誰家的後院，更不是地緣對抗的棋子。島國有對外合作多元化的實際需要，亦有自主選擇合
作夥伴的權利。他批評，蓄意渲染緊張氛圍、挑動陣營對立的做法，在島國地區沒有市場，干擾
阻撓島國對華合作的圖謀亦注定徒勞。（ｊｔ）

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