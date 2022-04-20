傳阿里旗下達摩院裁員３０％，曾計劃三年燒一千億用於創新研究

《經濟通通訊社２０日專訊》從去年年底開始，阿里（０９９８８）的部分事業群在持續進

行人員縮減，據內媒報道，阿里旗下達摩院也加入了這次裁員潮，預計裁員３０％。

２０１７年１０月１１日，阿里正式宣布成立達摩院，並稱未來三年將投入將超過１０００

億元人民幣，用於基礎科學和顛覆式技術創新研究。（ｊｔ）

