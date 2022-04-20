【人行操作】人行連續６日百億逆回購利率持平，零投放零回籠

《經濟通通訊社２０日專訊》人民銀行今日進行１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購

操作，中標利率持平２﹒１％。

這是逆回購規模連續第６日定在百億，因今日有１００億元逆回購到期，實現零投放零回籠

。

另外，人行公布４月一年期和五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ），分別維持在３﹒７％和

４﹒６％不變，已連續三個月維持不變。（ｃａ）

