  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/04/2022 17:51

【東航空難】民航局：飛機急墜前機組曾與空管通話，未見異常

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國民航局發布關於東航（００６７０）
（滬：６００１１５）ＭＵ５７３５航班空難事故調查的初步報告，通報稱，涉事飛行機組、客
艙機組和維修放行人員資質符合要求，事故飛機適航證件亦有效，此次飛行涉及的航路沿途導航
和監視設施、設備未見異常，亦無危險天氣預報。通報指，在偏離巡航高度前，機組與空管部門
的無線電通信和管制指揮未見異常，最後一次正常陸空通話的時間為當天１４時１６分。
　　根據此前資料，航班於１４時２０分突然開始急降，廣州白雲機場塔台嘗試呼叫
ＭＵ５７３５機組但無果，結果失事飛機在１４時２３分丟失信號，並在梧州市上空與外界失去
聯絡。結合民航局初步報告內容來看，可知在航班急墜前四分鐘，空管部門還和機組人員進行過
通話，當時未發現對方有異樣。
　　據國際民航公約附件和中國民航規章相關要求，民航局須在空難發生３０天內完成初步調查
報告。
　　至於黑盒數據方面，民航局表示，機上兩部記錄器由於撞擊嚴重受損，數據修復及分析工作
仍在進行中。外媒此前指，失事飛機的兩個黑盒已經被送去美國國家運輸安全委員會
（ＮＴＳＢ）在華盛頓的實驗室，美方將協助下載數據。
　　有傳內地當局在空難後重點關注機組人員的精神健康，有人猜測這場空難不排除是副駕駛的
自殺性報復，惟民航局此前力斥有關言論是謠言。（ｅｙ）
　

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪20/04/2022
【譚新強專訪】衡量烏克蘭戰爭須分三層面　戰爭令西方聯盟再團結（有片）
中國故事20/04/2022
《神州經脈》LPR意外不降寬鬆力度遜　滬指四連跌人幣創半年低
財經熱話20/04/2022
LPR維持不變兼疫情衝擊樓市　內房跌勢持續全線急挫
專訪20/04/2022
【即市專訪】潘鐵珊：中海油已見頂？內銀股趁調整中線部署！（有片）
大行報告20/04/2022
招行行長突遭免職　匯證削目標　中信里昂仍牛看$88
FOCUS20/04/2022
【FOCUS】增長壓頂減息又落空　區域協調發展釀大棋
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金