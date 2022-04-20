【東航空難】民航局：飛機急墜前機組曾與空管通話，未見異常

《經濟通通訊社２０日專訊》中國民航局發布關於東航（００６７０）

（滬：６００１１５）ＭＵ５７３５航班空難事故調查的初步報告，通報稱，涉事飛行機組、客

艙機組和維修放行人員資質符合要求，事故飛機適航證件亦有效，此次飛行涉及的航路沿途導航

和監視設施、設備未見異常，亦無危險天氣預報。通報指，在偏離巡航高度前，機組與空管部門

的無線電通信和管制指揮未見異常，最後一次正常陸空通話的時間為當天１４時１６分。

根據此前資料，航班於１４時２０分突然開始急降，廣州白雲機場塔台嘗試呼叫

ＭＵ５７３５機組但無果，結果失事飛機在１４時２３分丟失信號，並在梧州市上空與外界失去

聯絡。結合民航局初步報告內容來看，可知在航班急墜前四分鐘，空管部門還和機組人員進行過

通話，當時未發現對方有異樣。

據國際民航公約附件和中國民航規章相關要求，民航局須在空難發生３０天內完成初步調查

報告。

至於黑盒數據方面，民航局表示，機上兩部記錄器由於撞擊嚴重受損，數據修復及分析工作

仍在進行中。外媒此前指，失事飛機的兩個黑盒已經被送去美國國家運輸安全委員會

（ＮＴＳＢ）在華盛頓的實驗室，美方將協助下載數據。

有傳內地當局在空難後重點關注機組人員的精神健康，有人猜測這場空難不排除是副駕駛的

自殺性報復，惟民航局此前力斥有關言論是謠言。（ｅｙ）



