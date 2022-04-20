【新冠肺炎】馬士基：本周起上海倉庫業務在閉環下恢復部分運營

《經濟通通訊社２０日專訊》全球最大的集裝箱承運輸公司馬士基集團官微今日發布消息，
包括外高橋和洋山在內的上海港各個碼頭正常運轉，船舶作業、堆場裝卸和集裝箱進出場有序進
行。雖然冷箱和危險品堆場堆存均處於高位，但據了解，碼頭正竭盡全力通過優化堆場布局解決
冷箱、危險品堆存問題，在過去幾天，堆場緊張情況正逐步改善。
從本周開始，倉庫業務在閉環管理及安全保障的前提下已恢復部分運營。（ｗｌ）
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