【大國博弈】中所合作協議令美日新澳擔憂加劇，中方否認構成風險

《經濟通通訊社２０日專訊》中國證實與所羅門群島已簽署雙邊安全合作框架協議，美國國

家安全委員會１９號發表聲明稱，美國、日本、新西蘭、澳洲四國對這份安全框架協議感到擔憂

，安全框架對自由和開放的印太地區構成嚴重的威脅。對此，中國外交部發言人汪文斌今日回應

表示，中所兩國在平等互利公開透明的基礎上進行安全合作，幫助所方維持社會秩序，應對自然

災害，開展人道主義救助，不針對任何第三方，不取代所現有的雙、多邊安全合作機制。中方不

明白如何對美方構成嚴重的風險。

澳洲政府１９日晚亦發表一份聲明，澳洲國際發展和太平洋事務部長薩撒加（Ｚｅｄ

Ｓｅｓｅｌｊａ）與澳洲外交部長佩恩（Ｍａｒｉｓｅ Ｐａｙｎｅ）指出，澳洲對該協議的簽

署深感失望。「我們對這一協議的制定缺乏透明度感到關切，注意到它有可能破壞我們地區的穩

定。我們繼續尋求進一步澄清該協議的條款，以及它對太平洋地區的影響」。澳洲政府高級官員

此前多次到訪所羅門進行遊說，但收效甚微。

白宮早前宣布，國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾，同負責東亞及太平洋事務的助理國

務卿康達，本周將率團到訪所羅門群島、斐濟及巴布亞新幾內亞。美國國務院發言人普賴斯指，

協議可能破壞所羅門群島的穩定，為太平洋地區設下令人擔憂的先例，為中國在當地駐軍打開大

門。（ｗｌ）

