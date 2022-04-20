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20/04/2022 16:10

【大國博弈】中所合作協議令美日新澳擔憂加劇，中方否認構成風險

　　《經濟通通訊社２０日專訊》中國證實與所羅門群島已簽署雙邊安全合作框架協議，美國國
家安全委員會１９號發表聲明稱，美國、日本、新西蘭、澳洲四國對這份安全框架協議感到擔憂
，安全框架對自由和開放的印太地區構成嚴重的威脅。對此，中國外交部發言人汪文斌今日回應
表示，中所兩國在平等互利公開透明的基礎上進行安全合作，幫助所方維持社會秩序，應對自然
災害，開展人道主義救助，不針對任何第三方，不取代所現有的雙、多邊安全合作機制。中方不
明白如何對美方構成嚴重的風險。
　　澳洲政府１９日晚亦發表一份聲明，澳洲國際發展和太平洋事務部長薩撒加（Ｚｅｄ　
Ｓｅｓｅｌｊａ）與澳洲外交部長佩恩（Ｍａｒｉｓｅ　Ｐａｙｎｅ）指出，澳洲對該協議的簽
署深感失望。「我們對這一協議的制定缺乏透明度感到關切，注意到它有可能破壞我們地區的穩
定。我們繼續尋求進一步澄清該協議的條款，以及它對太平洋地區的影響」。澳洲政府高級官員
此前多次到訪所羅門進行遊說，但收效甚微。
　　白宮早前宣布，國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾，同負責東亞及太平洋事務的助理國
務卿康達，本周將率團到訪所羅門群島、斐濟及巴布亞新幾內亞。美國國務院發言人普賴斯指，
協議可能破壞所羅門群島的穩定，為太平洋地區設下令人擔憂的先例，為中國在當地駐軍打開大
門。（ｗｌ）

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