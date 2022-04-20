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20/04/2022 17:20

【內房困局】上清所：福建陽光集團短融債違約，涉本息逾５﹒２億

　　《經濟通通訊社２０日專訊》上海清算所發布福建陽光集團有限公司關於「福建陽光
ＳＣＰ００１」違約處置進展公告。根據公告，「２１福建陽光ＳＣＰ００１」原定應於
２０２２年３月２２日到期一次性還本付息，發行金額５億元（人民幣．下同），票面利率
６﹒５％，未兌付本息約５﹒２４億元。該筆債券為超短期融資券，發行期限２７０天，計息日
自２０２１年６月２５日至２０２２年３月２２日。　
　　福建陽光集團表示，其已通過處置資產、請求金融機構及政府支持等措施積極自救，受宏觀
經濟環境、金融行業監管環境、新冠疫情及子公司受房地產行業政策調控等多項因素的不利影響
，該公司仍面臨階段性的流動性問題。該公司仍在與持有人溝通展期事宜，爭取獲得持有人的理
解。後續待該公司資產處置回籠後，如有能力，會支付該筆債券的本息。
　　另據陽光城（深：０００６７１）昨日（１９日）披露，在最新持有人會議上，「２１陽光
城ＭＴＮ００１」違反交叉保護條款未獲得豁免。資料顯示，「２１陽光城ＭＴＮ００１」發行
金額５﹒８億元，當期利率６﹒９２％，限均２＋２年。陽光城全日挫４﹒９％，收報２﹒７３
元。（ｗｌ）

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