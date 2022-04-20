【新冠肺炎】西安今起解除臨時性管控措施，全市有序復課

《經濟通通訊社２０日專訊》據報４月１６日０時－４月１８日２４時，西安市臨時管控期

間，累計發現５宗本土確診及５宗無症狀感染者，均是從隔離管控人員中發現。陝西西安決定周

三（２０日）起，如期解除臨時性管控措施，逐步有序恢復正常生產生活秩序。

當局表示，當前疫情防控形勢依然嚴峻複雜，「解除」不等於「解防」，要繼續全面落實常

態化防控措施。包括規範單位、小區出入秩序；近期非必要不離（返）市；從嚴管理封控區、管

控區；嚴格控制聚集性活動；嚴格落實疫情防控措施等。

恢復社會常態化運行，但仍嚴格控制聚集性活動。全市自４月２０日起實行有序復課。主城

區無疫情，無封控區、管控區區縣（開發區）的中小學、托幼機構可復課；有疫情及封控區、管

控區區縣（開發區）的中小學、托幼機構，由所屬區縣、開發區疫情防控指揮部結合區域疫情形

勢狀況，研判決定復課事宜。

西安市衛健委表示，目前，西安市報告的最後１宗社會面個案是４月１３日發現，截至周二

（１９日）已連續７天無社會面個案報告，達到Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒常見潛伏期的最大值，實現

了預設的目的。（ｃａ）



