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20/04/2022 08:43

【新冠肺炎】西安今起解除臨時性管控措施，全市有序復課

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據報４月１６日０時－４月１８日２４時，西安市臨時管控期
間，累計發現５宗本土確診及５宗無症狀感染者，均是從隔離管控人員中發現。陝西西安決定周
三（２０日）起，如期解除臨時性管控措施，逐步有序恢復正常生產生活秩序。
　　當局表示，當前疫情防控形勢依然嚴峻複雜，「解除」不等於「解防」，要繼續全面落實常
態化防控措施。包括規範單位、小區出入秩序；近期非必要不離（返）市；從嚴管理封控區、管
控區；嚴格控制聚集性活動；嚴格落實疫情防控措施等。
　　恢復社會常態化運行，但仍嚴格控制聚集性活動。全市自４月２０日起實行有序復課。主城
區無疫情，無封控區、管控區區縣（開發區）的中小學、托幼機構可復課；有疫情及封控區、管
控區區縣（開發區）的中小學、托幼機構，由所屬區縣、開發區疫情防控指揮部結合區域疫情形
勢狀況，研判決定復課事宜。
　　西安市衛健委表示，目前，西安市報告的最後１宗社會面個案是４月１３日發現，截至周二
（１９日）已連續７天無社會面個案報告，達到Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒常見潛伏期的最大值，實現
了預設的目的。（ｃａ）
　　

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