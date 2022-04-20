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20/04/2022 09:00

【大國博弈】美禁反衛星導彈減太空碎片試驗，批中俄製造太空威脅

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國副總統賀錦麗周一（１８日）宣布，美國將不會再作反衛
星導彈測試，以免造成大量太空碎片和令各國在太空中面對風險，並希望其他國家跟隨。目前美
國、中國、印度和俄羅斯都進行過此類試驗，這些試驗會產生危險的太空碎片，美國是第一個實
施此類禁令的國家。
　　身為美國國家太空委員會主席的賀錦麗在當地時間周一晚間宣布，拜登政府正在對「反衛星
飛彈」試驗實施自我禁令，目標是使其成為「負責任太空行為的國際規範」，並減少各國在太空
中發生衝突的機會。她敦促其他國家仿效，說「相信這一承諾解決了對太空安全和可持續性的最
緊迫威脅之一」
　　賀錦麗點名批評中俄兩國，指莫斯科去年１１月在一次反衛星導彈測試中，炸毁一顆蘇聯時
期廢棄的間諜衛星，產生大量碎片。根據美國空軍的軌道物體數據庫，俄羅斯的反衛星導彈造成
了最少１６３２塊太空碎片。她又說１５年前中國做的測試，至今仍有超過２８００塊碎片散布
在太空。
　　她表示，這些太空碎片可能危及國際太空站的工作人員，摧毁重要的衛星設備，威脅所有國
家的安全、經濟和科學利益。（ｃａ）

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