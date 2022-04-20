【內房困局】融創房地產遭北京法院強制執行，涉資超３８００萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》中國執行信息公開網顯示，４月１９日，融創房地產集團有限

公司新增一則被執行人信息，執行標的３８５１萬餘元人民幣，執行法院為北京市朝陽區人民法

院。

融創房地產集團有限公司成立於２００３年１月，法定代表人汪孟德，註冊資本１５０億人

民幣，由北京融創控股集團有限公司全資控股。（ｃａ）

