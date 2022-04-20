《投資智慧－鄧聲興》錦江資本（０２００６）私有化方案締多贏

《投資智慧》日前，錦江國際與錦江資本（０２００６）聯合發布了有關吸收合併私有化方

案的綜合文件，以及就本次吸收合併私有化交易的股東大會通知。錦江資本將於２０２２年４月

２６日召開股東大會，公司私有化事項將進入關鍵階段。是次私有化提議亦獲全球領先的機構投

資者諮詢機構ＩＳＳ支持。



受疫情持續衝擊，對全球經濟及酒店旅遊市場帶來不小的負面影響，錦江資本業績因此受壓

。２０２１年，集團實現銷售收入約１５８﹒５４６億元人民幣，雖較２０２０年的低基數相比

增加約１１﹒６％。但公司股東應佔利潤約８２９﹒３萬元人民幣，較上年同期減少約

９７﹒１％，較疫情前盈利水平仍有較大差距。疊加自２０２２年以來，外圍衝突加劇，以及中

國及海外偶有區域性的疫情暴發情況出現，特別是錦江資本全服務酒店業務的根基 －上海近期

爆發嚴重疫情，為集團的業務前景帶來不確定性。



近年來，錦江資本股價表現一直低於同行業公司，就市盈率及市淨率而言，在過去三年中，

較大多數同行都有顯著的折讓。交易流動性在很長一段時間內也比較低。在截至最後完整交易日

的１２個月期間，平均每日成交量為１﹒８３百萬股，僅佔已發行Ｈ股總數的約０﹒１３％。但

由於股價低迷和低流動性，私有化建議實則是為股東提供了一個極好的套現機會，可以在無需承

受任何非流動性折讓和結算風險的情況下，以具有吸引力的溢價將持股變現。ＩＳＳ發布報告認

為是次每股３﹒１０港元的註銷價公平合理，而此合併吸收方案亦為股東提供在適當時間以可觀

的溢價實現投資變現機會，為股東提供價值保證。私有化的建議也將為股東提供調整投資組合的

機會，將資產轉移投資至其他前景明朗的行業。此外，近期香港股票市場表現不盡人意，多數股

票價格持續下跌。相反，錦江資本的Ｈ股註銷價格已鎖定，不論香港股票市場如何波動，註銷價

都將維持不變，股東切勿錯失變現良機。



錦江資本自上市以來，並無通過發行股票或公開發行債券籌集任何資金。由於Ｈ股的估值水

平相對較低且交易量低迷，未來融資需求難以在不嚴重稀釋現有股東權益的情況下得以滿足，對

股東來說，接納私有化建議實屬上策。ＩＳＳ亦認為，私有化令錦江資本能夠節省維持上市地位

的相關開支以及大量資源。完成對公司的吸收後，要約人將能夠更靈活控制公司營運，優化企業

結構，從而提高運營效率，激發競爭優勢，實現進一步增長，可謂多方共贏。

《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份

）



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