【新冠肺炎】醫管局：指定診所已預留名額予小學及幼稚園確診學生

《經濟通通訊社２０日專訊》醫管局總行政經理何婉霞在出席電台節目時表示，治療輕症患

者的指定診所已經預留一定名額給小學及幼稚園確診學生，家長可透過關愛熱線預約，指定診所

每日能為４０００名病人提供服務，隨著疫情緩和，現時診所的名額未用盡，呼籲學生有需要可

預約求醫。

她指出，各醫院兒科病房已經預留一定數量病床應付需要，亦指目前已經向２﹒７萬名病人

處方新冠口服藥，現時亦有１５０名私家醫生已取藥。（ｂｎ）

