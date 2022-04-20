【新冠肺炎】稅局明起大致恢復正常公共服務

《經濟通通訊社２０日專訊》稅務局宣布由明日（２１日）起，除商業登記署公共查冊櫃位

服務外，所有公共服務將會恢復正常。

為減少社區人流，商業登記署經櫃位申請商業登記文件的查冊服務將會繼續暫停。稅務局鼓

勵查冊服務申請人使用「香港政府一站通」申請商業登記文件。

稅務局又提醒訪客進入或逗留在稅務局辦事處時，必須佩戴口罩及遵從防疫措施，包括使用

「安心出行」流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排。（ｃｌ）

