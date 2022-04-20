【新冠肺炎】稅局明起大致恢復正常公共服務

《經濟通通訊社２０日專訊》稅務局宣布由明日（２１日）起，除商業登記署公共查冊櫃位
服務外，所有公共服務將會恢復正常。
為減少社區人流，商業登記署經櫃位申請商業登記文件的查冊服務將會繼續暫停。稅務局鼓
勵查冊服務申請人使用「香港政府一站通」申請商業登記文件。
稅務局又提醒訪客進入或逗留在稅務局辦事處時，必須佩戴口罩及遵從防疫措施，包括使用
「安心出行」流動應用程式、體溫檢測和人流控制安排。（ｃｌ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|大行報告20/04/2022
【大行炒D乜】李寧公布首季銷售 大行即降目標價
|開市Good Morning20/04/2022
熊麗萍：LPR持平料對港股影響不大 短期21000整固
|市場動向20/04/2022
【期指教學】期指、期權點玩? 持倉過夜風險高? 買賣結算5大需知
|中國故事19/04/2022
《神州經脈》23條金融措施紓困 上海部分復產 滬指三連跌
|財經熱話19/04/2022
滴滴無Plan B退市兼內地監管不斷 中概股全跌美團阿里最傷
|專訪19/04/2022
【即市專訪】張智威：短期入市睇實兩關鍵位 避開兩大風眼板塊！（有片）
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰