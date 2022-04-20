【新冠肺炎】勞工處及屋宇署明日起全面恢復公共服務

《經濟通通訊社２０日專訊》屋宇署公布，為配合政府於早前宣布由明日（２１日）起大致

恢復正常公共服務，屋宇署的樓宇資訊中心及所有櫃枱服務將由明日起恢復正常服務時間。

另外，勞工處亦宣布，轄下所有服務櫃位及兩所位於觀塘和粉嶺的職業健康診所會由明日起恢

復正常公共服務。（ｃｌ）

