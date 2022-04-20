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20/04/2022 13:42

【香港政情】邱騰華哀悼前中總會長陳有慶逝世

　　《經濟通通訊社２０日專訊》商務及經濟發展局局長邱騰華今日對亞洲金融（００６６２）
前主席
陳有慶逝世表示深切哀悼，感謝他對社會的貢獻，並向其家人致以深切慰問。
　　邱騰華指，陳有慶為成功商人，成就超卓。他曾任香港中華總商會會長，貢獻良多，在業界
備受敬重。同時，他熱心服務社會，在他的領導下，其集團致力參與公益事務，造福人群。
（ｃｌ）

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