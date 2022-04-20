【外圍經濟】加國兩年期國債孳息率２００８年來首次升至２﹒５厘

《經濟通通訊社２０日專訊》加拿大兩年期國債孳息率升破２﹒５厘，為十多年來首次。投

資者打賭加拿大央行上周加息半厘後，貨幣政策立場將會偏鷹。

加拿大兩年期國債孳息率上升７﹒５個基點至２﹒５０５厘，為２００８年以來首次升至

２﹒５厘以上。作為基準的十年期國債孳息率上升４﹒８個基點至２﹒８３３厘，為２０１１年

以來最高，但加元匯價沒有太大變動。（ａｌ）

