【外圍經濟】秘魯銅礦停產加劇供應擔憂，銅價小幅走低

《經濟通通訊社２０日專訊》銅價小幅走低，市場氣氛處於兩難局面。庫存處於令人擔憂的

低水平之際，秘魯銅礦停產加劇了對供應緊張的擔憂。

截至周三（２０日），秘魯約兩成銅產停頓。ＭＭＧ公司的Ｌａｓ Ｂａｍｂａｓ銅礦和

Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｃｏｐｐｅｒ公司的Ｃｕａｊｏｎｅ銅礦都受制於社區示威活動。與此同時

，礦產豐富的Ｃｕｓｃｏ地區的工會將發動罷工，抗議加價。Ｇｌｅｎｃｏｒｅ公司銅礦附近的

居民亦準備恢復示威。

佔秘魯銅出口約兩成的兩個銅礦暫停生產，加劇了供應擔憂。倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）追

縱倉庫的庫存接近逾１６年低位。但在南韓、台灣和荷蘭倉庫增加的推動下，ＬＭＥ銅庫存周二

增加。

昨天ＬＭＥ銅價全日起伏不定，盤中一度升２％，但到倫敦時間下午５時５１分，結算價下

跌０﹒１％，至每噸１０３０４﹒５美元。

美國銀行金屬研究主管Ｍｉｃｈａｅｌ Ｗｉｄｍｅｒ認為，雖然政府最近對佔銅消費約三

分之一的房地產行業進行打壓，但中國銅需求仍然堅挺，從而支撐了銅價，並可能持續至下半年

。

其他基本金屬方面，昨天鋅價上升２％，鎳價在較早時一度上升５﹒９％之後上升１﹒８％

，鋁價下跌０﹒８％。（ａｌ）

