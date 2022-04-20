【特首選戰】選管會周五傍晚舉行網上簡介會，講解特首選舉安排

《經濟通通訊社２０日專訊》選舉管理委員會公布，將於本周五（２２日）晚上６時３０分
舉行網上簡介會，向２０２２年行政長官選舉的候選人及其競選團隊講解是次行政長官選舉的選
舉安排、選舉活動指引的內容及在進行競選活動時應注意的重要事項。
選管會主席馮驊法官將主持簡介會，選舉事務處、律政司、廉政公署及香港郵政的代表亦會
出席。（ｃｌ）
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