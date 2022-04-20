  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/04/2022 16:28

【特首選戰】狄志遠批李家超選舉工程欠誠意，交流會上無回應意見

　　《經濟通通訊社２０日專訊》身兼選委的社福界立法會議員狄志遠向傳媒分享對特首選舉唯
一候選人李家超的看法時稱，他留意到李家超未有在選委交流會上回應意見，缺乏良性互動，加
上李家超近日大多數會見商界人士及選委，但未有接見基層或公民組織，形容他與公民社會脫節
不利其施政，認為其選舉工程欠缺誠意。（ｃｌ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事20/04/2022
《神州經脈》LPR意外不降寬鬆力度遜　滬指四連跌人幣創半年低
財經熱話20/04/2022
LPR維持不變兼疫情衝擊樓市　內房跌勢持續全線急挫
專訪20/04/2022
【即市專訪】潘鐵珊：中海油已見頂？內銀股趁調整中線部署！（有片）
大行報告20/04/2022
招行行長突遭免職　匯證削目標　中信里昂仍牛看$88
FOCUS20/04/2022
【FOCUS】增長壓頂減息又落空　區域協調發展釀大棋
財經熱話20/04/2022
李寧首季銷售增長遜預期　大行紛降目標價卻無阻股價急彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金