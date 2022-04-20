【特首選戰】狄志遠批李家超選舉工程欠誠意，交流會上無回應意見

《經濟通通訊社２０日專訊》身兼選委的社福界立法會議員狄志遠向傳媒分享對特首選舉唯
一候選人李家超的看法時稱，他留意到李家超未有在選委交流會上回應意見，缺乏良性互動，加
上李家超近日大多數會見商界人士及選委，但未有接見基層或公民組織，形容他與公民社會脫節
不利其施政，認為其選舉工程欠缺誠意。（ｃｌ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|中國故事20/04/2022
《神州經脈》LPR意外不降寬鬆力度遜 滬指四連跌人幣創半年低
|財經熱話20/04/2022
LPR維持不變兼疫情衝擊樓市 內房跌勢持續全線急挫
|專訪20/04/2022
【即市專訪】潘鐵珊：中海油已見頂？內銀股趁調整中線部署！（有片）
|大行報告20/04/2022
招行行長突遭免職 匯證削目標 中信里昂仍牛看$88
|FOCUS20/04/2022
【FOCUS】增長壓頂減息又落空 區域協調發展釀大棋
|財經熱話20/04/2022
李寧首季銷售增長遜預期 大行紛降目標價卻無阻股價急彈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰