【特首選戰】狄志遠批李家超選舉工程欠誠意，交流會上無回應意見

《經濟通通訊社２０日專訊》身兼選委的社福界立法會議員狄志遠向傳媒分享對特首選舉唯

一候選人李家超的看法時稱，他留意到李家超未有在選委交流會上回應意見，缺乏良性互動，加

上李家超近日大多數會見商界人士及選委，但未有接見基層或公民組織，形容他與公民社會脫節

不利其施政，認為其選舉工程欠缺誠意。（ｃｌ）

