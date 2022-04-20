《國企紅籌》康希諾（６１８５）獲准發可換Ｈ股債籌最多６０億元

《經濟通通訊社２０日專訊》康希諾生物－Ｂ（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，

收到中國證監會就擬發行可轉換為Ｈ股的公司債券事宜出具的批覆，核准發行不超過６０億元的

可轉債。

該集團指，因可轉債持有人行使轉股權而增發的Ｈ股待聯交所批准後在主板上市。批覆自核

准發行日起１２個月內有效。受限於市場情況，該集團將根據上市規則擇機推進發行可轉債相關

工作。（ｗｈ）

