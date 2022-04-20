【北水炒Ｄ乜】淨流入３９﹒６億人幣，買騰訊沽港交所

《經濟通通訊社２０日專訊》昨日（１９日）恒指低開４１２點，報２１１０６點。最高跌
３２６點報２１１９１點，最低跌６２１點報２０８９６點。恒指收報２１０２７點，跌４９０
點或２﹒２８％。
按額度計算，北水全日淨流入３９﹒６億元人民幣，增加１﹒０４倍。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣
出最多的依次是香港交易所（００３８８）、碧桂園服務（０６０９８）、建設銀行
（００９３９）。
主板成交１１５５﹒８６億元增加１６﹒９％。其中港股通成交２６４﹒８億元，佔總成交
２２﹒９％。
＊美銀下調騰訊目標價至５２５元＊
美銀發表研究報告指，騰訊將於５月１８日公布首季業績，預期上海和吉林等地區的疫情封
城將在上半年適度提振其移動遊戲玩家流量，抵銷了首季缺乏新遊戲的影響，因此將２０２２年
手機遊戲增長率預測由９％提升至１１％。該行重申其「買入」評級，目標價由５３６元下調
２％至５２５元。
該行將今年線上廣告增長率從－５％下調至－１２％；將金融科技和商業服務增長率從
２６％下調至１９％；將２０２２年及２３年收入預測下調２－３％，每股盈利預測下調１－
２％。
騰訊控股跌２﹒７８％報３６４元，北水淨買入１０﹒７億元；美團跌５﹒９３％報１４６
元，北水淨買入８﹒７億元；中國海洋石油升０﹒６９％報１１﹒６４元，北水淨買入５﹒５億
元。
香港交易所跌３﹒１６％報３３１元，北水淨賣出４億元；碧桂園服務跌５﹒５６％報
３６﹒５５元，北水淨賣出１﹒５億元；建設銀行跌１﹒８８％報５﹒７５元，北水淨賣出
９０００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） １０﹒６７
美團 （０３６９０） ８﹒６６
中國海洋石油 （００８８３） ５﹒４６
中國移動 （００９４１） ２﹒２０
李寧 （０２３３１） ２﹒１７
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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香港交易所 （００３８８） －３﹒９６
碧桂園服務 （０６０９８） －１﹒５４
建設銀行 （００９３９） －０﹒９０
兗礦能源 （０１１７１） －０﹒３６
開拓藥業 （０９９３９） －０﹒１９
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