【北水炒Ｄ乜】淨流入３９﹒６億人幣，買騰訊沽港交所

《經濟通通訊社２０日專訊》昨日（１９日）恒指低開４１２點，報２１１０６點。最高跌

３２６點報２１１９１點，最低跌６２１點報２０８９６點。恒指收報２１０２７點，跌４９０

點或２﹒２８％。

按額度計算，北水全日淨流入３９﹒６億元人民幣，增加１﹒０４倍。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣

出最多的依次是香港交易所（００３８８）、碧桂園服務（０６０９８）、建設銀行

（００９３９）。

主板成交１１５５﹒８６億元增加１６﹒９％。其中港股通成交２６４﹒８億元，佔總成交

２２﹒９％。



＊美銀下調騰訊目標價至５２５元＊



美銀發表研究報告指，騰訊將於５月１８日公布首季業績，預期上海和吉林等地區的疫情封

城將在上半年適度提振其移動遊戲玩家流量，抵銷了首季缺乏新遊戲的影響，因此將２０２２年

手機遊戲增長率預測由９％提升至１１％。該行重申其「買入」評級，目標價由５３６元下調

２％至５２５元。

該行將今年線上廣告增長率從－５％下調至－１２％；將金融科技和商業服務增長率從

２６％下調至１９％；將２０２２年及２３年收入預測下調２－３％，每股盈利預測下調１－

２％。

騰訊控股跌２﹒７８％報３６４元，北水淨買入１０﹒７億元；美團跌５﹒９３％報１４６

元，北水淨買入８﹒７億元；中國海洋石油升０﹒６９％報１１﹒６４元，北水淨買入５﹒５億

元。

香港交易所跌３﹒１６％報３３１元，北水淨賣出４億元；碧桂園服務跌５﹒５６％報

３６﹒５５元，北水淨賣出１﹒５億元；建設銀行跌１﹒８８％報５﹒７５元，北水淨賣出

９０００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １０﹒６７

美團 （０３６９０） ８﹒６６

中國海洋石油 （００８８３） ５﹒４６

中國移動 （００９４１） ２﹒２０

李寧 （０２３３１） ２﹒１７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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香港交易所 （００３８８） －３﹒９６

碧桂園服務 （０６０９８） －１﹒５４

建設銀行 （００９３９） －０﹒９０

兗礦能源 （０１１７１） －０﹒３６

開拓藥業 （０９９３９） －０﹒１９

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