《日入而息》中電信首季多賺一成，李家超ＹｏｕＴｕｂｅ帳戶被關

《今天重點》

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中電信（００７２８）首季純利按年增１２％至７２﹒２３億人幣

ＹｏｕＴｕｂｅ關閉李家超競選頻道；ＹｏｕＴｕｂｅ帳戶被關閉，李家超批評美國制裁無理；

譚耀宗料李家超政綱月底出壚，未來數天將減少活動

國務院任命楊萬明為港澳辦副主任

傳阿里旗下達摩院裁員３０％，曾計劃三年燒１０００億用於創新研究；阿里雲與輝立証券合作

，「雲行情」首次接入暗盤數據

羅兵咸表示上市內銀去年盈利增逾１３％，不良貸款率降至１﹒３６％；羅兵咸永道料內銀股價

未來波幅將更貼近整體市場

本港新增６６８宗確診，核酸檢測陽性３３０宗；本港再多１０名染疫者離世，累計死亡個案８

９７３宗

錦上路柏瓏Ｉ首批涉１６８伙，折實入場費６０８萬起

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《即日市況》

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恒指低收８３點報２０９４４，科指跌２２點報４１３４

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《深滬股市》

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寬鬆不及預期，資金溜出滬指收跌１﹒３５％逾一周低

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《美元匯價》

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不排除日圓短期有較大反彈的可能

歐元最新報１﹒０８５２╱５６，日圓最新報１２７﹒８６╱８９

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《公司業績》

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中電信（００７２８）首季純利按年增１２％至７２﹒２３億人幣

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《公司資訊》

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林達控股（０１０４１）自本周五起取消上巿地位

耀才證券（０１４２８）自行研發緊急防斷系統

手術機器人公司深圳市精鋒醫療科技擬來港上市

陽光保險擬來港上市，去年總保費收入增９﹒９％

恒隆（００１０１）加入全球倡議，承諾２０５０年前實現淨零碳排放

ＦｕｎｄＰａｒｋ獲高盛成為主要券次資方，料年內進行Ｂ輪融資

中生製藥（０１１７７）抗腫瘤Ｉ類新藥「ＴＱＢ２９３０」獲批臨床試驗

傳阿里旗下達摩院裁員３０％，曾計劃三年燒１０００億用於創新研究；阿里雲與輝立証券合作

，「雲行情」首次接入暗盤數據

港交所（００３８８）將繼續為保險業的未來發展提供融資支援

據報三生製藥（０１５３０）股東擬減持７８８０萬股，售價折讓１１﹒６％

空中雲匯斥２２５萬元，助香港中小企疫後重啟

軟銀機器人入股本港初創公司鎧耀環境衛生科技

香港電訊（０６８２３）舉辦「網上行全城幸運賞」大抽獎活動

騰訊視頻掀新一輪會員漲價潮，加幅在５－２０元人民幣不等

盛業（０６０６９）附屬出售應收帳款，涉７９９０萬元人民幣

國泰（００２９３）設企業可持續航空燃油計劃，友邦匯豐等成創始客戶

匯豐歡迎「企業可持續航空燃油計劃」，助邁向淨零碳排放承諾

太古（Ａ：０００１９）（Ｂ：０００８７）麟聯收購選擇權已根據其條款失效

陽光房地產基金（００４３５）上季物業組合租用率按季改善至９５％

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《國企紅籌》

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中集車輛旗下「掛車幫」完成超１億人民幣Ａ輪融資

中海油（００８８３）Ａ明日掛牌，募資３５０億料對市場資金影響微

中國建築興業（００８３０）首季營業收入升２４﹒７％至１３﹒２１億元

兗礦能源（０１１７１）首季商品煤銷量跌２﹒７５％；首季原煤產量按季跌２１％至１３３０

萬噸

五礦地產（００２３０）首季合約銷售額按年跌３１％

廈門港務（０３３７８）完成發行今年第一期本金總額１８億人幣公司債券

招商局置地（００９７８）首季合同銷售總額跌４５﹒６％至７７﹒２４億元人民幣

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《神州民企》

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據報恒大（０３３３３）五一黃金周推兩千套現房，並向政府尋求支持

融創房地產遭北京法院強制執行，涉資超３８００萬元

吉利商用車集團擬計劃引入外部投資者，或不排除進行ＩＰＯ

華立大學集團（０１７５６）自下周一起股份簡稱改為「中國職業教育」

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《中國要聞》

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銀保監等：支持保險公司參與公路交通建設

科興生物確認該司政府事務中心高級經理曹曉斌去世

北京首季ＧＤＰ同比增４﹒８％

上海衛健委主任鄔驚雷頭痛住院

無錫推惠才１０條：認定人才在市區可直接購買首套房

民行表示金融向實體讓利降融資成本，料貸款利率續回落

農業部表示生豬產能回歸正常區間，三季度有望扭虧為盈；春播進展總體較好，啟大豆油料產能

提升工程

全國人大常委會表決通過期貨和衍生品法，８月起施行

上海昨日新增７例新冠疫情死亡病例

上海金山區、崇明區達到社會面清零目標

國稅總局表示對惡意造假騙取留抵退稅企業依法從嚴查辦

習近平明天視像出席博鰲亞洲論壇開幕式，並發表演講

人行銀保監表示主動靠前服務實體經濟，地產融資保平穩

人行連續６日百億逆回購利率持平，零投放零回籠

冒充老乾媽員工詐騙騰訊案二審駁回上訴，維持原判

４月一年及五年以上ＬＰＲ續不變，市場預期小幅下調

官方澄清「南寧多個房地產項目爛尾」為不實言論

王一鳴稱從效果看人行上繳萬億結存利潤勝過降準

雲南玉溪政府以防疫為由貸款５﹒５億，遭通報問責

海南首季同比ＧＤＰ增６％，非房產開發投資增２６％；海南官員：自貿港封關後並非同香港新

加坡一樣

羅兵咸表示上市銀行債券投資佔比大，續消化存量非標

華融前董事長王占峰平調至東方資產，履新黨委書記

網商銀行明起暫停支付寶提現，大額免費提現渠道關閉

內地民商事判決條例草案周五刊憲，減少同一爭議兩地重複訴訟需要

截至３月底全國發電裝機容量增７﹒８％至２４億千瓦

上清所表示福建陽光集團短融債違約，涉本息逾５﹒２億

前人行官員盛松成籲延長內房去槓桿周期，緩疫情衝擊

據報融創中國美元債券持有人尚未收到周二到期利息

民航局表示飛機急墜前機組曾與空管通話，未見異常

以嶺藥業回應網絡輿情：已保留證據並向相關部門報案

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒９％，台積電發四種美元債籌３５億美元

電視台誤報解放軍襲擊台灣，華視新聞擺烏龍忙道歉

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《其他消息》

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譚得志發表煽動文字案，１１項罪成判囚４０月

林鄭哀悼陳有慶辭世，稱是僑界商界一大損失

邱騰華哀悼前中總會長陳有慶逝世

國務院任命楊萬明為港澳辦副主任

曾國衞稱內地港人投票涉多項問題，暫未擬設內地票站

財匯局發現一上市公司核數師未獲充分證據評估收購產生的減值估算

廉署起訴三人涉嫌虛報物業成交價以詐騙按揭貸款８００萬元

深股通額度全日流走近５億元，外資連續三個交易日流出；滬股通額度全日流走２０億，外資流

出５３億創逾一周高

羅兵咸表示上市內銀去年盈利增逾１３％，不良貸款率降至１﹒３６％；羅兵咸永道料內銀股價

未來波幅將更貼近整體市場；羅兵咸永道參與亞洲首個主要先導企業可持續航空燃油計劃

前邵氏片場批建２３座分層住宅及１４幢洋房

長沙灣映築加推６號價單，最低折實價７４５萬元

中總深切悼念永遠榮譽會長陳有慶

環聯表示近三成本港消費者料無法全額償還貸款，惟借貸信心回升

美聯物業表示本月新盤銷售或錄１５００宗，二手料錄５０００宗成交

錦上路柏瓏Ｉ首批涉１６８伙，折實入場費６０８萬起

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《俄烏開戰》

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測算指中國３月從俄進口原油跌１４％未反映制裁影響

耶倫指俄烏戰爭令全球糧食安全問題惡化

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《大國博弈》

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中國３月從美國進口大豆同比大降５３％至３３７萬噸

中國所羅門群島正式簽安全協議，中方稱不針對第三方

美禁反衛星導彈減太空碎片試驗，批中俄製造太空威脅

中所合作協議令美日新澳擔憂加劇，中方否認構成風險

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《特首選戰》

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ＹｏｕＴｕｂｅ關閉李家超競選頻道

譚耀宗料李家超政綱月底出壚，未來數天將減少活動

ＹｏｕＴｕｂｅ帳戶被停止，李家超批評美國制裁無理

地球之友促請李家超將氣候行動納入政綱

狄志遠批李家超選舉工程欠誠意，交流會上無回應意見

選管會周五傍晚舉行網上候選人簡介會，講解選舉安排

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《新冠肺炎》

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本港新增６６８宗確診，核酸檢測陽性３３０宗

本港再多１０名染疫者離世，累計死亡個案８９７３宗

林鄭冀明天恢復晚市堂食後，飲食界可以否極泰來

衞生署表示至今收到逾１０萬個快測呈報查詢

以岭藥業否認報道指「連花清瘟研發過程只有１５天」

何栢良稱隨著學校復課，相信學生確診個案將增加

內地新增本土及無症狀回落至不足２萬，上海仍佔最多

勞工處及屋宇署明日起全面恢復公共服務

台灣增２３８６宗本土確診創新高，料會有大規模疫情

周大福教育集團捐３３萬元防疫物資予新世界配對平台

政府稱已有１５萬人次下載「康復紀錄二維碼」

東北疫情延燒，黑龍江哈爾濱今起六主城區封城

楊潤雄籲文憑試期間彈性上班，確保考生順利赴考

稅局明起大致恢復正常公共服務

經濟學人智庫：香港在亞洲旅遊業復甦中排行榜末

貿發局調查指９３％國際買家疫下曾使用線上採購平台

醫管局表示指定診所已預留名額予小學及幼稚園確診學生

長春一騎手檢測陽性，警方：３人被採取刑事強制措施

馬士基：本周起上海倉庫業務在閉環下恢復部分運營

四間兒童疫苗接種中心延長周末及公眾假期開放時間

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