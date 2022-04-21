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即市新聞

21/04/2022 07:46

《日出而作》美股走勢不一，奈飛股價大幅插水

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
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　　紐約道瓊斯　　　　３５１６０﹒７９　升　２４９﹒５９　０﹒７２
　　標普５００　　　　　４４５９﹒４５　跌　　　２﹒７６　０﹒０６
　　納斯達克　　　　　１３４５３﹒０７　跌　１６６﹒５９　１﹒２２
　　倫敦富時１００　　　７６２９﹒２２　升　　２７﹒９４　０﹒３６
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１４３６２﹒０３　升　２０８﹒５７　１﹒４７
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６６２４﹒９１　升　　９０﹒１２　１﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２８﹒２６９０，歐元
兌美元１﹒０８４３
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

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　　恒泰裕（０８０８１）全年虧轉盈５５７０萬元，不派息　　　　　　　
　　復星旅遊文化（０１９９２）首季純利轉正，營業額升逾３倍　　　　　
　　亞洲聯網科技（００６７９）５１５萬元售農行股份，料收益１５７萬元
　　ＡＳＭ（００５２２）首季賺８﹒３億按年升５７﹒１％，按季跌１５％
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

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蒙焦煤企（００９７５）違規漏報售煤關連交易，涉１億人幣　　　　　　　　　　　　　　　
北海集團（００７０１）涉衍生訴訟被撤銷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
重慶銀行（０１９６３）股東重慶交通融資擔保違規減持４０５萬股　　　　　　　　　　　　
高山企業（００６１６）購本金額２０００萬元中銀香港股票掛鈎票據　　　　　　　　　　　
太睿國際（０１０１０）建議改名「巴克１７９８集團」　　　　　　　　　　　　　　　　　
科通芯城（００４００）更改公司網址，昨起生效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國優材（０１８８５）委任１名非執董，２名獨立非執董　　　　　　　　　　　　　　　　
ＨＫＥ（０１７２６）網站改為「ｈｋｅ﹒ｈｏｌｄｉｎｇｓ」　　　　　　　　　　　　　　
莊士機構（００３６７）和莊士中國（０２９８）提衍生訴訟被駁回　　　　　　　　　　　　
ＴＯＭＯ（０６９２８）洽購持ＳｐａｃｅＸ股權公司，訂意向　　　　　　　　　　　　　　
粵豐環保（０１３８１）獲金融機構授定期貸款２﹒５億元　　　　　　　　　　　　　　　　
泰凌醫藥（０１０１１）磋商購單抗產品商業化權利，申請今早復牌　　　　　　　　　　　　
醫思健康（０２１３８）年度銷售額將不少於３０億元增長３５％　　　　　　　　　　　　　
火幣科技（０１６１１）夥萬方家族辦公室建設數字化家族辦公室平台　　　　　　　　　　　
艾伯科技（０２７０８）中標中移動５Ｇ系統採購涉１５５９萬人幣　　　　　　　　　　　　
南戈壁（０１８７８）擬申請聯交所第一上市，多倫多轉至創交所上市　　　　　　　　　　　
中國抗體（０３６８１）醫多發性硬化症新藥獲准研究申請　　　　　　　　　　　　　　　　
三葉草生物（０２１９７）候選新冠疫苗保護作用顯著　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯控（００００５）委任鮑哲鈺為獨立非執董，５月起生效；２０億美元回購計劃完成，註銷約
３億股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
渣打（０２８８８）倫敦再斥８４３１萬元回購１５９﹒６萬股　　　　　　　　　　　　　　
中國碳中和（０１３７２）助國家級社團推零碳行動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　五礦資源（０１２０８）首季電解銅產量跌２１％　　　　　　　　　　
　　中國華融（０２７９９）擬逾１０％股權內資股申請轉Ｈ股流通　　　　
　　大唐新能源（０１７９８）發第四期超短融券籌６億人幣　　　　　　　
　　春立（０１８５８）控股股東限售股鎖定期延長６個月　　　　　　　　
　　中國興業（００１３２）訂５６３５萬元融資租賃，獲利息１０５２萬元
　　榮昌生物（０９９９５）３﹒４億人幣購建行理財產品　　　　　　　　
　　申萬宏源（０６８０６）擬發第二期公司債券，籌最多４０億人幣　　　
　　金科（０９６６６）４８９０萬人幣購重慶商業物業自用　　　　　　　
　　粵運交通（０３３９９）兩執董辭任，董事長郭俊發代行總經理職責　　
　　中廣核電力（０１８１６）發超短融券，籌１６億人幣　　　　　　　　
　　嘉年華國際（００９９６）清盤呈請昨獲法院撤銷　　　　　　　　　　
　　拉夏貝爾（０６１１６）主席張鑫辭任，趙錦文接任　　　　　　　　　
　　復宏漢霖（０２６９６）聯合治療肝細胞癌２期臨床試驗申請獲批准　　
　　遠洋集團（０３３７７）發行２億美元增信綠色票據　　　　　　　　　
　　天業節水（００８４０）首季虧損擴至１１５３萬元人幣　　　　　　　
　　國藥控股（０１０９９）附屬中醫械首季綜合收益跌２％　　　　　　　
　　凱萊英（０６８２１）首季純利５億人幣，增逾２倍　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　新紐科技（０９６００）不知成交價波動原因，產品獲認證證書　　　
　　國美零售（００４９３）建議１０股合併為１股，每手１０００股不變
　　澳優（０１７１７）３董事股權變動完成辭任，委任３名新董事　　　
　　京東健康（０６６１８）首度斥１２６４萬元回購近２７萬股　　　　
　　慕容家居（０１５７５）昨午停牌，待刊發內幕消息　　　　　　　　
　　萬咖壹聯（０１７６２）主席高弟男４１萬增持９６萬股　　　　　　
　　灣區黃金（０１１９４）普洱恒益礦業股權司法拍賣，售２２０萬人幣
　　錦藝集團（００５６５）建議派特別股息，每股８仙　　　　　　　　
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　　　　　　　《中國要聞》　
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　　上海警方查獲偽造防疫車輛通行證案件
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　　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　加息憧憬刺激美匯高見１０１，圓匯自１２９水平反彈
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　　　　　　　　　　　《國務會議》　
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　　國務院指出有序發展核電，核准三個核電項目涉資千二億
　　李克強部署抓好春季農業生產，確保糧食豐收和穩定供應
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　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　中美防長通話，魏鳳和籲美勿就烏克蘭問題對華施壓
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　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　Ｐｒｅｎｅｔｉｃ
　　ｓ人手輸入資料出
　　錯而漏發檢測短訊
　　政府今起分段放寬
　　社交距離，下階段
　　戶外運動免戴口罩
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　　　　　　　　　　　　　　《神州金融》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　內地個人養老金制
　　度有望落地，或先
　　在部分城市試行　
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　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比特幣散戶開始進
　　入市場，目前企於
　　４１０００之上　
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　　　　　　　　　　　　　　《ＩＰＯ反應》　
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　　知乎（０２３９０
　　）香港公開發售足
　　額認購，人人有份
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