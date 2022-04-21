《日出而作》美股走勢不一，奈飛股價大幅插水

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３５１６０﹒７９ 升 ２４９﹒５９ ０﹒７２
標普５００ ４４５９﹒４５ 跌 ２﹒７６ ０﹒０６
納斯達克 １３４５３﹒０７ 跌 １６６﹒５９ １﹒２２
倫敦富時１００ ７６２９﹒２２ 升 ２７﹒９４ ０﹒３６
法蘭克福ＤＡＸ １４３６２﹒０３ 升 ２０８﹒５７ １﹒４７
巴黎ＣＡＣ ４０ ６６２４﹒９１ 升 ９０﹒１２ １﹒３８
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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２８﹒２６９０，歐元
兌美元１﹒０８４３
《公司業績》
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恒泰裕（０８０８１）全年虧轉盈５５７０萬元，不派息
復星旅遊文化（０１９９２）首季純利轉正，營業額升逾３倍
亞洲聯網科技（００６７９）５１５萬元售農行股份，料收益１５７萬元
ＡＳＭ（００５２２）首季賺８﹒３億按年升５７﹒１％，按季跌１５％
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《公司資訊》
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蒙焦煤企（００９７５）違規漏報售煤關連交易，涉１億人幣
北海集團（００７０１）涉衍生訴訟被撤銷
重慶銀行（０１９６３）股東重慶交通融資擔保違規減持４０５萬股
高山企業（００６１６）購本金額２０００萬元中銀香港股票掛鈎票據
太睿國際（０１０１０）建議改名「巴克１７９８集團」
科通芯城（００４００）更改公司網址，昨起生效
中國優材（０１８８５）委任１名非執董，２名獨立非執董
ＨＫＥ（０１７２６）網站改為「ｈｋｅ﹒ｈｏｌｄｉｎｇｓ」
莊士機構（００３６７）和莊士中國（０２９８）提衍生訴訟被駁回
ＴＯＭＯ（０６９２８）洽購持ＳｐａｃｅＸ股權公司，訂意向
粵豐環保（０１３８１）獲金融機構授定期貸款２﹒５億元
泰凌醫藥（０１０１１）磋商購單抗產品商業化權利，申請今早復牌
醫思健康（０２１３８）年度銷售額將不少於３０億元增長３５％
火幣科技（０１６１１）夥萬方家族辦公室建設數字化家族辦公室平台
艾伯科技（０２７０８）中標中移動５Ｇ系統採購涉１５５９萬人幣
南戈壁（０１８７８）擬申請聯交所第一上市，多倫多轉至創交所上市
中國抗體（０３６８１）醫多發性硬化症新藥獲准研究申請
三葉草生物（０２１９７）候選新冠疫苗保護作用顯著
匯控（００００５）委任鮑哲鈺為獨立非執董，５月起生效；２０億美元回購計劃完成，註銷約
３億股
渣打（０２８８８）倫敦再斥８４３１萬元回購１５９﹒６萬股
中國碳中和（０１３７２）助國家級社團推零碳行動
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《國企紅籌》
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五礦資源（０１２０８）首季電解銅產量跌２１％
中國華融（０２７９９）擬逾１０％股權內資股申請轉Ｈ股流通
大唐新能源（０１７９８）發第四期超短融券籌６億人幣
春立（０１８５８）控股股東限售股鎖定期延長６個月
中國興業（００１３２）訂５６３５萬元融資租賃，獲利息１０５２萬元
榮昌生物（０９９９５）３﹒４億人幣購建行理財產品
申萬宏源（０６８０６）擬發第二期公司債券，籌最多４０億人幣
金科（０９６６６）４８９０萬人幣購重慶商業物業自用
粵運交通（０３３９９）兩執董辭任，董事長郭俊發代行總經理職責
中廣核電力（０１８１６）發超短融券，籌１６億人幣
嘉年華國際（００９９６）清盤呈請昨獲法院撤銷
拉夏貝爾（０６１１６）主席張鑫辭任，趙錦文接任
復宏漢霖（０２６９６）聯合治療肝細胞癌２期臨床試驗申請獲批准
遠洋集團（０３３７７）發行２億美元增信綠色票據
天業節水（００８４０）首季虧損擴至１１５３萬元人幣
國藥控股（０１０９９）附屬中醫械首季綜合收益跌２％
凱萊英（０６８２１）首季純利５億人幣，增逾２倍
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《神州民企》
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新紐科技（０９６００）不知成交價波動原因，產品獲認證證書
國美零售（００４９３）建議１０股合併為１股，每手１０００股不變
澳優（０１７１７）３董事股權變動完成辭任，委任３名新董事
京東健康（０６６１８）首度斥１２６４萬元回購近２７萬股
慕容家居（０１５７５）昨午停牌，待刊發內幕消息
萬咖壹聯（０１７６２）主席高弟男４１萬增持９６萬股
灣區黃金（０１１９４）普洱恒益礦業股權司法拍賣，售２２０萬人幣
錦藝集團（００５６５）建議派特別股息，每股８仙
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《中國要聞》
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上海警方查獲偽造防疫車輛通行證案件
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《匯市走勢》
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加息憧憬刺激美匯高見１０１，圓匯自１２９水平反彈
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《國務會議》
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國務院指出有序發展核電，核准三個核電項目涉資千二億
李克強部署抓好春季農業生產，確保糧食豐收和穩定供應
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《大國博弈》
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中美防長通話，魏鳳和籲美勿就烏克蘭問題對華施壓
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《新冠肺炎》
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Ｐｒｅｎｅｔｉｃ
ｓ人手輸入資料出
錯而漏發檢測短訊
政府今起分段放寬
社交距離，下階段
戶外運動免戴口罩
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《神州金融》
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內地個人養老金制
度有望落地，或先
在部分城市試行
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《虛幣世界》
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比特幣散戶開始進
入市場，目前企於
４１０００之上
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《ＩＰＯ反應》
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知乎（０２３９０
）香港公開發售足
額認購，人人有份
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