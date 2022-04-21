《日出而作》美股走勢不一，奈飛股價大幅插水

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３５１６０﹒７９ 升 ２４９﹒５９ ０﹒７２

標普５００ ４４５９﹒４５ 跌 ２﹒７６ ０﹒０６

納斯達克 １３４５３﹒０７ 跌 １６６﹒５９ １﹒２２

倫敦富時１００ ７６２９﹒２２ 升 ２７﹒９４ ０﹒３６

法蘭克福ＤＡＸ １４３６２﹒０３ 升 ２０８﹒５７ １﹒４７

巴黎ＣＡＣ ４０ ６６２４﹒９１ 升 ９０﹒１２ １﹒３８

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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２８﹒２６９０，歐元

兌美元１﹒０８４３



《公司業績》

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恒泰裕（０８０８１）全年虧轉盈５５７０萬元，不派息

復星旅遊文化（０１９９２）首季純利轉正，營業額升逾３倍

亞洲聯網科技（００６７９）５１５萬元售農行股份，料收益１５７萬元

ＡＳＭ（００５２２）首季賺８﹒３億按年升５７﹒１％，按季跌１５％

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《公司資訊》

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蒙焦煤企（００９７５）違規漏報售煤關連交易，涉１億人幣

北海集團（００７０１）涉衍生訴訟被撤銷

重慶銀行（０１９６３）股東重慶交通融資擔保違規減持４０５萬股

高山企業（００６１６）購本金額２０００萬元中銀香港股票掛鈎票據

太睿國際（０１０１０）建議改名「巴克１７９８集團」

科通芯城（００４００）更改公司網址，昨起生效

中國優材（０１８８５）委任１名非執董，２名獨立非執董

ＨＫＥ（０１７２６）網站改為「ｈｋｅ﹒ｈｏｌｄｉｎｇｓ」

莊士機構（００３６７）和莊士中國（０２９８）提衍生訴訟被駁回

ＴＯＭＯ（０６９２８）洽購持ＳｐａｃｅＸ股權公司，訂意向

粵豐環保（０１３８１）獲金融機構授定期貸款２﹒５億元

泰凌醫藥（０１０１１）磋商購單抗產品商業化權利，申請今早復牌

醫思健康（０２１３８）年度銷售額將不少於３０億元增長３５％

火幣科技（０１６１１）夥萬方家族辦公室建設數字化家族辦公室平台

艾伯科技（０２７０８）中標中移動５Ｇ系統採購涉１５５９萬人幣

南戈壁（０１８７８）擬申請聯交所第一上市，多倫多轉至創交所上市

中國抗體（０３６８１）醫多發性硬化症新藥獲准研究申請

三葉草生物（０２１９７）候選新冠疫苗保護作用顯著

匯控（００００５）委任鮑哲鈺為獨立非執董，５月起生效；２０億美元回購計劃完成，註銷約

３億股

渣打（０２８８８）倫敦再斥８４３１萬元回購１５９﹒６萬股

中國碳中和（０１３７２）助國家級社團推零碳行動

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《國企紅籌》

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五礦資源（０１２０８）首季電解銅產量跌２１％

中國華融（０２７９９）擬逾１０％股權內資股申請轉Ｈ股流通

大唐新能源（０１７９８）發第四期超短融券籌６億人幣

春立（０１８５８）控股股東限售股鎖定期延長６個月

中國興業（００１３２）訂５６３５萬元融資租賃，獲利息１０５２萬元

榮昌生物（０９９９５）３﹒４億人幣購建行理財產品

申萬宏源（０６８０６）擬發第二期公司債券，籌最多４０億人幣

金科（０９６６６）４８９０萬人幣購重慶商業物業自用

粵運交通（０３３９９）兩執董辭任，董事長郭俊發代行總經理職責

中廣核電力（０１８１６）發超短融券，籌１６億人幣

嘉年華國際（００９９６）清盤呈請昨獲法院撤銷

拉夏貝爾（０６１１６）主席張鑫辭任，趙錦文接任

復宏漢霖（０２６９６）聯合治療肝細胞癌２期臨床試驗申請獲批准

遠洋集團（０３３７７）發行２億美元增信綠色票據

天業節水（００８４０）首季虧損擴至１１５３萬元人幣

國藥控股（０１０９９）附屬中醫械首季綜合收益跌２％

凱萊英（０６８２１）首季純利５億人幣，增逾２倍

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《神州民企》

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新紐科技（０９６００）不知成交價波動原因，產品獲認證證書

國美零售（００４９３）建議１０股合併為１股，每手１０００股不變

澳優（０１７１７）３董事股權變動完成辭任，委任３名新董事

京東健康（０６６１８）首度斥１２６４萬元回購近２７萬股

慕容家居（０１５７５）昨午停牌，待刊發內幕消息

萬咖壹聯（０１７６２）主席高弟男４１萬增持９６萬股

灣區黃金（０１１９４）普洱恒益礦業股權司法拍賣，售２２０萬人幣

錦藝集團（００５６５）建議派特別股息，每股８仙

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《中國要聞》

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上海警方查獲偽造防疫車輛通行證案件

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《匯市走勢》

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加息憧憬刺激美匯高見１０１，圓匯自１２９水平反彈

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《國務會議》

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國務院指出有序發展核電，核准三個核電項目涉資千二億

李克強部署抓好春季農業生產，確保糧食豐收和穩定供應

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《大國博弈》

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中美防長通話，魏鳳和籲美勿就烏克蘭問題對華施壓

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《新冠肺炎》

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Ｐｒｅｎｅｔｉｃ

ｓ人手輸入資料出

錯而漏發檢測短訊

政府今起分段放寬

社交距離，下階段

戶外運動免戴口罩

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《神州金融》

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內地個人養老金制

度有望落地，或先

在部分城市試行

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《虛幣世界》

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比特幣散戶開始進

入市場，目前企於

４１０００之上

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《ＩＰＯ反應》

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知乎（０２３９０

）香港公開發售足

額認購，人人有份

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