《油金掠影》油價回吐後有承接，美元回落金價微跌

《經濟通通訊社２１日專訊》美國能源訊息署公布，截至４月１５日上周美國原油庫存減少

８００萬桶，為去年４月３０日止一周以來最大減少數量，原油需求受到關注，支撐油價。隔晚

最後交易的５月紐約期油收升０﹒２％或０﹒１９美元，收報每桶１０２﹒７５美元。６月紐約

期油微升０﹒１％或０﹒１４美元，收報每桶１０２﹒１９美元。布蘭特期油微跌０﹒４％或

０﹒４５美元，收報每桶１０６﹒８０美元。

有分析指出，俄烏局勢仍有可能令歐洲禁運石油，故油價未來跌後亦會有支持。



＊美國經濟增長成疑，金價回落＊



美國十年期國債孳息率由三年高位回落０﹒０７％至２﹒８４４％，美元指數下跌

０﹒６４％至１００﹒３１１。市場正憂慮美國的經濟增長前景，金價微跌。紐約期金跌

０﹒２％或３﹒４美元，收報每盎司１９５５﹒６０美元。有分析指金價本年迄今仍升約７％，

主要支持來自俄烏帶來的通脹擔憂以及市場動盪帶來的避險需求。

其餘貴金屬方面；白銀跌０﹒５％收報每盎司２５﹒２７１美元；鉑金跌０﹒２％收報每盎

司９８７美元；鈀金逆市升３﹒４％收報每盎司２４６２﹒１０美元。（ｈｃ）

