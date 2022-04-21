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21/04/2022 07:55

《油金掠影》油價回吐後有承接，美元回落金價微跌

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國能源訊息署公布，截至４月１５日上周美國原油庫存減少
８００萬桶，為去年４月３０日止一周以來最大減少數量，原油需求受到關注，支撐油價。隔晚
最後交易的５月紐約期油收升０﹒２％或０﹒１９美元，收報每桶１０２﹒７５美元。６月紐約
期油微升０﹒１％或０﹒１４美元，收報每桶１０２﹒１９美元。布蘭特期油微跌０﹒４％或
０﹒４５美元，收報每桶１０６﹒８０美元。
　　有分析指出，俄烏局勢仍有可能令歐洲禁運石油，故油價未來跌後亦會有支持。

＊美國經濟增長成疑，金價回落＊

　　美國十年期國債孳息率由三年高位回落０﹒０７％至２﹒８４４％，美元指數下跌
０﹒６４％至１００﹒３１１。市場正憂慮美國的經濟增長前景，金價微跌。紐約期金跌
０﹒２％或３﹒４美元，收報每盎司１９５５﹒６０美元。有分析指金價本年迄今仍升約７％，
主要支持來自俄烏帶來的通脹擔憂以及市場動盪帶來的避險需求。
　　其餘貴金屬方面；白銀跌０﹒５％收報每盎司２５﹒２７１美元；鉑金跌０﹒２％收報每盎
司９８７美元；鈀金逆市升３﹒４％收報每盎司２４６２﹒１０美元。（ｈｃ）

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