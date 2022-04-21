《出旗制勝－麥穎儀》銀行股逆市造好，招行５２周低位後反彈

《出旗制勝》港股今早（２１日）低開１６３點，早段跌幅曾收窄，其後走勢再度向下，半

日續跌逾３００點。科技股拖累大市，科指曾跌逾３％，ＡＴＭ更暫見逾３至７％的跌幅，美團

（０３６９０）或受聯合創辦人減持消息影響，股價節節下挫至暫跌逾７％，暫為拖累恒指及科

指點數最多個股。

銀行股今早逆市造好，為少數領漲板塊之一，招商銀行（０３９６８）的表現更為亮眼。招

行周二（１９日）公布董事會對銀行高層人事變動決定，或受消息影響，招行周二及上日（２０

日）分別急瀉逾１１％及５％後，今早再破５２周低位，最低暫見４９﹒５元，但其後轉跌為升

，一度反彈逾４％。值得關注的是，從過去５日輪證資金流來看，其樂觀情緒資金流佔比逾八成

，資金流金額更急增至２０９０萬元，或反映投資者傾向沽出認沽證輪、熊證持倉，或趁低吸納

認購證輪、牛證部署後市反彈。另外，招行將於明天（２２日）公布第一季業績，投資者如看好

其業績，或可留意招行購２８２９３，行使價６２﹒８５元，實際槓桿８﹒３倍，引伸波幅

４７％，換股比率５０兌１，２０２２年０７月２８日到期。投資者如看淡，或可留意招行沽

１９８０９，行使價４８元，實際槓桿７倍，引伸波幅４４﹒６％，換股比率１０兌１，

２０２２年０６月２９日到期。

中海油（００８８３）日前公開發售的２６億股Ａ股於今日在上交所掛牌上市，約

２８０﹒８億元人民幣的發行募資金額將用於多個國內外油氣新項目，而其Ａ股今早一度升近

４４％並漲停。中海油今早早段曾一度升逾４％後倒跌，暫失守１１元關口，亦曾跌穿２０天移

動平均線，見５天低位。資金流向方面，截至周二，中海油已連續１１日獲北水淨買入。另外，

中海油下周四（２８日）公布首季業績時，亦會一併宣派押後派發的末期息及特別息。投資者如

看好中海油後市走勢，或可留意海油購１４９５８，行使價１３﹒９元，實際槓桿４﹒８倍，引

伸波幅４６﹒９％，換股比率５兌１，２０２２年１２月２９日到期。

中移動（００９４１）近日走勢較為平穩，本周大部分時間維持於５５元水平窄幅橫行，今

早股價疲軟，一度跌穿２０天移動平均線，暫見５天低位。截至上日，中移動已連續１０日獲北

水淨買入。投資者如想趁低部署，或可留意中移購１３４４３，行使價６５元，實際槓桿９﹒６

倍，引伸波幅３０﹒８％，換股比率１０兌１，２０２２年１０月２８日到期。《花旗上市結構

性產品部副總裁 麥穎儀》



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