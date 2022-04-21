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即市新聞

21/04/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》連很多投資專家都用錯的分析工且：ＲＳＩ

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
向淡和顯著向淡。科技指數陰陽燭日線圖上，現時５個主要技術分析指標皆屬利淡，顯示短期形
勢顯著向淡，有意買入科技股作短線投機者宜耐心等候入市良機。其中一個不少散戶投資者認識
的指標為ＲＳＩ，可惜大部分人，包括很多投資專家都用錯了這個分析工具。
　　首先，根據作者的原著，參數應用１４；但根據筆者很久以前因應衍生工具開始充斥股票市
場的情況所作的研究和往績測試，股本證券應繼續沿用１４作為參數，非股本證券，如指數、期
貨外匯等則應改用９。此外，原著中的「３０以下便算超賣，７０以上便算超買」是非常不合時
宜的；筆者認為，這兩個參數應分別改為２０和８０。有興趣的朋友，請拿足夠數目的實例來研
究一下，便知道筆者所言非虛。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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