《行內行外－梁崇讓》美元金融霸權的影響力

《行內行外》新冠疫情在全球肆虐已三個年頭，至今看來仍未有放緩跡象，令全球各國抗疫

疲於奔命，這確是一場難打的硬仗。要真正戰勝疫情實不容易，雖然很多世界頂尖的醫學專家、

學者和各國領導人不斷去解說疫情，並提出了不少解決的方法，但他們無論所用的方法是共存、

清零、動態清零等等，似乎已不是抗疫防疫的重點，最重要還是要看執政者的理念、國家的國策

、政治觀點、經濟狀況、道德觀點、價值觀和意識形態等。以上一切主導了抗疫防疫政策，推出

的政策總是由當地執政者說了算。至於究竟是經濟、財富、健康以及人命那樣最要？這因各國的

文化背景和執政者的理念不同，大家的答案也有所不同。至於對富豪、窮人以及普羅市民來說，

大家的感受自然也有所不同。

筆者不是甚麼醫學專家，也不是政治領袖，只是一個普通的市民，那只懂用確診數人數和比

率，以及死亡率來作出簡單的內心感受和分析而已。但個人總覺得若疫情無法控制，便採取「躺

平」的態度，這種做法似乎太消極和使人恐懼。試問老鼠和蟑螂皆是殺之不盡，但人類從不放棄

而不消滅它們；毒販永遠都是拉不完，正常的執政者也不會鼓吹與毒販共存吧！如染病人太多，

沒有足夠地方或趕不及救治，也不可讓病人自生自滅，必須用最大的努力去救治他們，以上這些

都是很簡單的道理，小學生也懂的。只是新冠疫情一波未平一波又起，這確令人們頭痛非常！故

有醫療專家擔心香港將爆發第六波疫情之可能。事實近已發生有多種新變種的ＸＤ、ＸＥ和ＸＦ

病毒株出現，疫情真是沒完沒了嗎？天曉得！



＊保霸權地位＊



在疫情下人流和物流的交往被逼減少，全球一體化理念再度受衝擊，在美國政府制華遏華的

政策下，全球資金的流動同時也被控制，以前美國極力鼓吹全球一體化來搶奪別國市場，現今又

用另一手法霸佔全球政經市場，以保其世界霸權地位。俄烏戰爭爆發，美國拉攏歐洲多國支持烏

克蘭對抗俄羅斯，並藉此以經濟手段制裁和沒收俄羅斯在美資產，意圖令俄羅斯從此一蹶不振，

期間更多次警告中國切勿支持俄羅斯，否則可能會遭到同樣的制裁，此外也表示北京應以烏克蘭

為例去小心處理台灣問題。

日前，歐美多國宣布制裁烏克蘭親俄分離份子及俄羅斯企業負責人，俄羅斯則公布制裁歐美

國家數百名國會議員，雙方並互相禁止入境。而德國本是俄羅斯的重要貿易伙伴，相信今次美國

綁架歐盟落水，德國能源供應突然被中斷了，經濟損失難以估計，德國作為歐洲大陸經濟的火車

頭，現連德國也面臨通脹和經濟下行威脅，其他歐洲國家必然也陷入說不出的困境。為了打壓中

國，美國在介入歐洲的同時亦插手印太地區事務，又一直打新疆人權牌和台灣外交牌。今年３月

初，美國前國務卿蓬佩奧率團訪台，日前多名現任美國國會議員出訪台灣，引起北京政府表達強

烈不滿，雖然美國眾議院院長佩洛西沒有同行，但國會議員仍獲蔡英文接見，很明顯美國希望加

強在印太地區的戰略部署，直接挑釁中國政府和測試中國政府的底線。美國這種擦邊球行為會令

事態如何發展實難估計？



＊美元與港元＊



所謂政經分不開，地緣政治風險急劇升溫，料全球出現新的冷戰局面正在慢慢形成。自第二

次世界大戰結束後，美國以人權和反恐等不同藉口，引發了不少地緣政治風波，也發動了多次戰

爭，令無數人喪失生命和失去家園，造成不少人流離失所。韓國、越南、科索沃、阿富汗、伊拉

克等國家，都經歷美軍侵略的戰火，最重要的是所有戰爭都不在美國本土發生，而每次戰爭都給

受害國人們造成災難，被逼逃離走難，而安置難民的問題永遠由他國來承擔，香港也曾因越南難

民湧入而深受其害。現時俄烏戰爭已持續近兩個月，真不知又會製造多少難民了？造成這些難民

的始作俑者美國會收留他們嗎？

回說近期的國際貿易，據資料顯示，近月中國從歐盟和美國的進口金額明顯下降，來自俄羅

斯的進口額則大幅增加，而結算貨幣已不用美元結算，如這趨勢持續，全球的貿易市場又會否出

現新的變局？目前美元仍是貿易結算的霸主，但假以時日，形勢會否改變？真要看各國的取態了

。香港是中國的一部分，只是港幣一直與美元掛勾，正因這樣，香港便成為美國的金融牌，也難

怪香港比喻為國際提款機了，因此無論世界政經局勢如何變化？香港的金融市場永遠無法平靜，

至於港幣與美元掛勾會否有改變的一天，世事難料，但也是未必沒可能啊！



＊沒落的先兆＊



後記：自布雷頓森林體系的制定，以至金本位的廢除，美元金融霸權牢牢地控制了全球的政

經事務，多年的持續量化寬鬆政策，造成全球嚴重的資產泡沫，今年全球在多項因素的影響下，

令通脹持續升溫，美國收緊貨幣政策和加息已是勢在必行，已有分析家、經濟學者、專業投資者

、國際貨幣基金組織等，都預期全球將面對經濟衰退。而此刻美國在俄烏戰爭中更火上加油，引

發能源、商品和食品價格急升，資金流竄混亂，只有美元獨強，其他貨幣偏弱。金融市場方面，

美國繼續打壓中資企業，而中國內地的監管風暴和內房債務問題的陰影仍然存在，內地最新公布

反映民營經濟的財新綜合採購經理指數和服務業採購經理指數，同時跌入收縮區間，更是兩年最

弱，引發中國人民銀行全面降準，估計共釋放長期資金約５３００億元。這有利於加大對小微企

和三農的支持力度，但面對貿易戰和地緣政治所引發的通脹，內地經濟正面臨具大的挑戰，那又

要看內地官員如何拆解了。

香港方面，因實施了《港版國安法》，可令內部政治較為穩定，相信稍後《基本法》２３條

立法也會較順利，外交和對外的政治則屬國家事務，香港官員無需參與。經濟方面，香港是外向

型經濟，中美的磨擦已令資金市場出現了轉變，因疫情持久已令本港大部分服務業陷入半癱瘓狀

態，前幾年的黑暴加上疫情已令香港經濟徘徊不前，由於在香港，資金的流動較自由，因此也成

為國內外資金匯集的城市，而港幣和美元掛勾，因此成為中美在資金市場角力的地方，更令香港

加添不明朗因素，事實香港早已成為美國另一隻棋子，中港股市很難避免再有震盪。此外已有國

際貨幣組織、基金和著名投資銀行先後作出警告，美元霸權將會漸漸沒落，如從近期無理地強搶

阿富汗和俄羅斯在美資產，以及強行剔除俄羅斯的美元結算系統地位，這是否意味著美元霸權已

今非昔比的先兆呢？而港元的地位又會如何發展？真值得大家深思。

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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