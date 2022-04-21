《金碩良言－黃俊碩》「保就業」應該更人性化

《金碩良言》立法會財務委員會在上周二（１２日）正式通過向「防疫抗疫基金」注資四百

三十億，推行「２０２２年保就業計劃」，為全港合資格的僱主，提供每名全職僱員每月八千元

、兼職僱員每月四千元的資助，為期三個月，每名僱主申領僱員人數上限為一千名僱員，有關資

助必需全數用於支付僱員的薪酬，當局預計將惠及１６萬名僱主、１６０萬名僱員及１４萬名擁

有強積金戶口的自僱人士。



回顧今次「２０２２年保就業計劃」特區政府能夠廣泛聽取社會各界的訴求，迅速優化計劃

，例如：取消了原有計劃中的僱員薪酬上限；將原計劃中政府認為受疫情影響較少，當中包括：

金融、大型超級市場及百貨公司、藥房及建造業的「剔除行業名單」，改為「受限行業名單」，

容許有關行業的僱主都可以申請補貼，但申領上限為一百名僱員；容許僱主選擇以「２０２０保

就業」計劃數據或２０２１年第四季實際聘用人數為申領補貼的僱員人數上限、為兼職僱員增設

半額資助，與及把計劃涵蓋擁有強積金戶口的自僱人士等。這都是值得社會各界肯定及支持。



雖然，當局順應民意大幅度優化「２０２２年保就業計劃」，令受惠的僱員人數由原計劃的

１１０萬至１３０萬名，大幅增加至１６０萬名，但有關計劃卻把目前十多萬名年滿６５歲而沒

有強積金供款戶口的年長僱員（簡稱：樂齡僱員）拒諸門外，實在令人失望。



隨著香港人口老化問題日趨嚴重，與及樂齡人口的健康水平提升等各種因素影響下，香港在

年屆六十五歲的退休年齡後，繼續投身勞動力市場的樂齡勞工人數不斷上升。根據「香港賽馬會

齡活城市計劃」（一個由香港賽馬會支助的促進年老人就業的計劃）發表的數據顯示，在

２０１８年，香港年滿６５歲後繼續工作的勞動人員高達十三萬九千人。



這些樂齡的勞動人員，主要集中在一些較難聘請年青人的行業，例如：綠色專線小巴司機、

工資水平較低的工種，例如：清潔工人、大廈保安員，甚或是一些政府資助的社企內工作。



他們本身超過６５歲的法定強積金供款年齡，再加上，他們工作競爭力較低，從事的工作收

入較為微薄，他們的僱主，甚至他們自己都不太願意開設強積金自願供款戶口作自願性供款。因

此，當局在「２０２２年保就業計劃」中要求該批樂齡僱員重新開設強積金自願性供款戶口，才

能申領有關補助，無疑是有點強人所難。



面對有關情況，筆者及多名立法會議員均在財委會審議「２０２２年保就業計劃」期間，多

番追問勞福局局長羅致光能否設立其他的核審機構，將這批樂齡僱員納入計劃之中，而筆者及其

他立法會議員亦在會上提供不少方法，協助當局核實僱主申報６５歲沒有強積金戶口的僱員人數

是否屬實，例如，筆者提出，在２０２０年，食衛局為餐飲處所提供抗疫補貼時，當時食衛局容

許餐飲處所能夠採用註冊執業會計師簽署的核實表格申領有關津貼，勞福局為何不可以採納由註

冊執業會計師簽署核實僱主聘用年滿６５歲沒有強積金戶口僱員人數表格，作為申領工資補貼之

用呢？



但羅局長面對筆者及其他議員的建議時，都只是一句：「局方希望有關補貼，能夠盡快發放

到申請僱主手中，所以有關申請及審批手續必需簡單」，就回絕了所有的建議。



當然，筆者理解當局希望把補貼金額盡快發放給申領僱主的用意，亦明白單單核對強積金供

款戶口，是核實僱主申報僱員人數最為便捷及準確的行政程序。不過，當局為了行政便利，卻把

全港十多萬勞動競爭力較弱的樂齡僱員，剔除在一個保障勞工就業機會的計劃之中，就恕我未能

諒解。



其實當局大可在計劃中向申請僱主表明，若果申領補貼的僱員中，有樂齡僱員，僱主需可向

當局提交核實有關僱員的資格替代證明，例如：註冊執業會計師簽署的核實表格、勞工保險保單

或向稅務局提交的報稅表等，而涉及樂齡僱員的補貼金額，會較其他有強積金供款戶口的僱員較

遲發放，這既不會太過拖延發放補貼的時間，亦可以保障僱主和樂齡僱員雙方的權益。



最後，筆者在此再次呼籲勞福局，不要為了行政便利，離棄了香港較弱勢的樂齡僱員，希望

當局在正式推出「２０２２年保就業計劃」時，可參照以往的經驗，善用香港專業人士，提供替

代方案讓年滿６５歲沒有強積金戶口的僱員納入計劃保障的範疇之中。

《立法會會計界議員 黃俊碩》



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