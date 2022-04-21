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即市新聞

21/04/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》阿爺不會大水漫灌

　　《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：
　
　　迄１２：３０，上升板塊：２２；下跌板塊：１１。
　
　　至４：３０收，上升板塊：１４；下跌板塊：１９。
　
　　昨市大市成交：９８０﹒３４億元；昨市期指成交：９１８０２張。
　
　　前市大市成交：１１５５﹒８６億元；前市期指成交：１０８３８５張。
　
　　昨市上午市表現較好，午後便見走樣，下午上升板塊有２２塊，收市時只回下至只得１４塊
，成交亦見萎縮。
　
　　昨市人人都謂因阿爺減息不夠，故市便跌。但一直以來，阿爺都謂不會大水漫灌，會多用政
策，而不是ＱＥ來支持經濟。如謹記阿爺這個放水規則，則應不會有不合理預期，亦應不會有突
然的失望。
　
　　其實筆者一直奇怪，外資大行的分析師不會是失憶，亦不會無腦，怎會忘記阿爺這些行事守
則。之所以仍指超出常識，就是可以有藉口：失望，而沽，但之前又炒上去，才可以夠水位沽下
來。這個陰謀論，你Ｂｕｙ不Ｂｕｙ不重要，重要的是你不會之前被呃了買貨，之後又被呃了要
止蝕而出貨。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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