《缸邊隨筆－石鏡泉》阿爺不會大水漫灌

《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：２２；下跌板塊：１１。



至４：３０收，上升板塊：１４；下跌板塊：１９。



昨市大市成交：９８０﹒３４億元；昨市期指成交：９１８０２張。



前市大市成交：１１５５﹒８６億元；前市期指成交：１０８３８５張。



昨市上午市表現較好，午後便見走樣，下午上升板塊有２２塊，收市時只回下至只得１４塊

，成交亦見萎縮。



昨市人人都謂因阿爺減息不夠，故市便跌。但一直以來，阿爺都謂不會大水漫灌，會多用政

策，而不是ＱＥ來支持經濟。如謹記阿爺這個放水規則，則應不會有不合理預期，亦應不會有突

然的失望。



其實筆者一直奇怪，外資大行的分析師不會是失憶，亦不會無腦，怎會忘記阿爺這些行事守

則。之所以仍指超出常識，就是可以有藉口：失望，而沽，但之前又炒上去，才可以夠水位沽下

來。這個陰謀論，你Ｂｕｙ不Ｂｕｙ不重要，重要的是你不會之前被呃了買貨，之後又被呃了要

止蝕而出貨。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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