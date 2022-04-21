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即市新聞

21/04/2022 08:20

《ＩＰＯ反應》知乎（２３９０）香港公開發售足額認購，人人有份

　　《經濟通通訊社２１日專訊》知乎－Ｗ（０２３９０）全球發售２６００萬股Ａ類普通股，
均是舊股，明日掛牌，今日公布招股結果，香港公開發售接獲４５２４份申請合共２６０﹒２６
萬股，相當於香港公開發售項下初步可供認購股份總數２６０萬股的約１倍，認購１手（１００
股）至４００手（４萬股）中籤率均為１００％。香港及國際發售比例維持１比９。上市聯席保
薦人瑞信、摩通、中金及招銀國際。　
　　該股日前公布上市定價每股３２﹒０６元。
　　知乎每股Ａ類普通股可於公司股東大會上對應一票投票權。知乎美國存託股（每２股代表１
股Ａ類普通股）在紐約證券交易所上市交易，代碼「ＺＨ」。美國存託股上日收報１﹒６５美元
，相當於１２﹒９港元。
　　據知乎招股書資料，其為內地領先的在線內容社區。２０２１年第四季度，知乎的平均移動
端月活躍用戶達９９６０萬人，平均每月瀏覽人次達５億，平均每月用戶互動達３﹒９億次。截
至２０２１年１２月３１日，知乎的累計內容創作者達５５００萬人，累計貢獻４﹒２億條問答
內容，涵蓋超過１０００種垂直領域。
　　ＩＰＯ完成後，騰訊（００７００）持有知乎１２﹒０２％股權，創新工場持股由
９﹒６５％降至７﹒２８％，啟明創投持股由８﹒２７％降至７﹒２４％。（ｍｈ）

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