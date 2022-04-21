匯控（００００５）２０億美元回購計劃完成，註銷約３億股

《經濟通通訊社２１日專訊》匯控（００００５）昨日在倫敦再回購約７８３﹒７９萬股，

每股作價５﹒２６１０至５﹒４１００英鎊，總值約４２００萬英鎊（約４﹒３億港元）。

匯控去年１０月展開新一輪回購計劃至昨日完成，以平均價每股４﹒８１２８英鎊回購共約

３﹒１億股以作註銷，代價總額約２０億美元。

匯控早前公布年度業績，提出進一步回購最多１０億美元股份，於上述２０億美元回購計劃

完成後展開。（ｍｈ）



