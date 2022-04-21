《專家之言－黃德几》比亞迪為電動車股首選，值得長線持有

《專家之言》中央積極推動減排以實現碳中和，國家發改委早前印發《促進綠色消費車實施

方案》，提出到２０２５年，綠色低碳產品市場佔有率大幅提升，大力發展綠色交通電力消費潛

力，推動新能源汽車。國務院早前部署促進消費的政策舉措，鼓勵汽車、家電等大宗消費，各地

不得新增汽車限購措施，已實施限購的逐步增加增量指標，同時支持新能源汽車消費。另外，工

信部早前表示，今年以來，新能源汽車市場保持良好發展，目前的市場滲透率為１９﹒３％，較

２０２１年全年提高５﹒９個百分點，並預期今年將保持高速發展的態勢。



＊料首季純利最多增３倍，藉漲價轉嫁生產成本＊



比亞迪（０１２１１）為內地最大電動車生產商，集團預期截至今年３月底止第一季度，純

利將介乎６﹒５億元（人民幣．下同）至９﹒５億元，按年增加１﹒７４倍至３倍，基本每股盈

利料介乎０﹒２２元至０﹒３３元。集團表示，今年第一季度，雖然面臨宏觀經濟下行、疫情散

發等因素的不利影響，但集團新能源汽車銷量創下了歷史新高，市場佔有率持續上升，同時規模

效益有助緩解上游原材料價格的上漲壓力。至於手機部件及組裝業務方面，受行業需求疲弱影響

，導致產能利用率偏低，該業務板塊盈利受壓。

集團早前公布今年３月份的銷售數字，集團的新能源汽車銷量１０４８７８輛，按年增加

３﹒３倍。集團亦正式宣布，自今年３月起停止燃油汽車的整車生產，正式成為全球第一間停產

內燃引擎傳統汽車生產商，成為純電動以及插電式混合動力汽車生產商。今年首季度，集團的汽

車銷量２９﹒１４萬輛，產量２９﹒２２萬輛，分別按年上升１﹒７９倍和１﹒７倍。集團今年

以來已經兩度漲價，僅針對新能源汽車，料可有效把生產成本轉嫁消費者。同時，集團今年將推

出多款新能源汽車，有助支持銷售增長。



＊積極發展充電業務，可於２２５元以下吸納＊



比亞迪早前宣布與殼牌簽署全球戰略合作協議，成立合資公司在內地和歐洲發展充電業務。

另外，部分內地電動車品牌生產商宣布有意採購集團旗下的刀片電池產品，料為集團二次充電電

池業務帶來可觀增長。去年度，集團的汽車及相關產業收入按年增加３３﹒８％至

１０９６﹒５９億元，佔總收入的５１﹒９％，手機及組裝業務收入上升４４﹒１％至

８５５﹒４６億元，收入佔比為４０﹒５％，而二次充電電池及光伏業務的收入增加３１﹒６％

至１５４﹒０２億元。

走勢上，３月１５日跌至１６５元（港元．下同）止跌回升，先後重上多條主要平均線，

ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ維持牛差距，可考慮２２５元以下吸納，反彈阻力

２８０元，若以大成交突破阻力，升勢有望持續，不跌穿２０４元續持有。《金利豐證券研究部

執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，持有上述股份）



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