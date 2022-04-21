《盤後部署》恒指短期料２０５００點徘徊，招行或呈雙底反彈

《經濟通通訊社２１日專訊》恒指維持弱勢，昨天收於２０９４４點，失守２１０００點的

３月１７日以來形成的橫行區重要支持位後，今天低開１６４點或０﹒７８％，初段兩度反彈至

２０９００以上水平，惟明顯受制於２１０００點關口，其後走勢反覆下跌，中午以２０５８０

點收市，僅比半日最低位高１點，午後進一步低見２０５３０點後才出現較明顯的反彈，最高反

彈至２０７２９點後再度下跌，並曾跌穿２０５００點心理關口，低見２０４８３點，跌穿牛證

重貨區底部２０５００點，收報２０６８２點，跌２６２點或１﹒２５％，總成交１２００億元

。



＊恒指料繼續向下，招行懷疑「炒錯邊」＊



從幾方面去分析，未來一周恒指走勢偏向下試２００００點大關，且試穿該位的可能性極高

。技術上，恒指已跌穿短期橫行區底部２１０００點支持，加上５個交易後就是期指結算，而５

月５日又要面對聯儲局最少加息半厘，預料期指炒家將會壓低指數結算後，維持指數在

２０５００點附近等待聯儲局議息結果，倘若一如預期宣布加息半厘，恒指傾向以雙頂形態反彈

，重返２１０００點以上橫行，相反，如加息０﹒７５厘，則恒指料傾向試穿２００００點大關

，測試量度目標約１９４８０點。

招行（０３９６８）行長田惠宇受查，及其後董事會審議通過免去其行長和董事職務消息影

響，招行股價連續兩個交易日以陰燭收市。不過，據報田惠宇將出任招商局金融事業群╱平台執

行委員會副主任，以及招商局金融集團有限公司副董事長，故招行因相關消息而大跌似乎是市場

太過敏感而炒錯邊所致。

招行今日低見４９﹒５元後呈單日轉向倒升，幾乎全日居於最佳表現藍籌股位置，但留近收

市前，匯控（００００５）、申洲（０２３１３）、電能（００００６）及中電（００００２）

等發力，超越招行，最終匯控以接近２％升幅，收報５５元成為最佳表現藍籌。消息面方面，匯

控已完成２０億美元回購計劃，註銷３﹒１億股。

招行方面，技術上雖暫未構成轉升形態，但已與９ＲＳＩ呈底背馳，日線圖有望呈大型雙底

反彈，後市可以５９元為上升目標。（ｐｃ）



