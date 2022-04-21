  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/04/2022 09:53

【外圍經濟】美國３月二手房屋銷售降至２０２０年以來最低

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國全國地產經紀商協會公布，３月份二手房屋銷售按月減少
２﹒７％，折合年率降至５７７萬間，符合市場預期，而銷售價中值則按年上升１５％，至
３７﹒５３萬美元。
　　另外，該組織公布的數據顯示，待完成房屋銷售雖然按月增加，但按年仍然減少９﹒５％，
並預期按照目前的銷售速度，庫存可供兩個月的銷售，而供應不足５個月的銷售表明市場供應緊
張。（ｐｃ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning21/04/2022
林家亨：Tesla績佳有望帶動股價　料理想受疫情影響有限維持今年扭虧預測
財經熱話21/04/2022
【虛幣世界】比特幣散戶開始進入市場，目前企於41000之上
專訪20/04/2022
【譚新強專訪】衡量烏克蘭戰爭須分三層面　戰爭令西方聯盟再團結（有片）
中國故事20/04/2022
《神州經脈》LPR意外不降寬鬆力度遜　滬指四連跌人幣創半年低
財經熱話20/04/2022
LPR維持不變兼疫情衝擊樓市　內房跌勢持續全線急挫
專訪20/04/2022
【即市專訪】潘鐵珊：中海油已見頂？內銀股趁調整中線部署！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金