【外圍經濟】美國３月二手房屋銷售降至２０２０年以來最低

《經濟通通訊社２１日專訊》美國全國地產經紀商協會公布，３月份二手房屋銷售按月減少
２﹒７％，折合年率降至５７７萬間，符合市場預期，而銷售價中值則按年上升１５％，至
３７﹒５３萬美元。
另外，該組織公布的數據顯示，待完成房屋銷售雖然按月增加，但按年仍然減少９﹒５％，
並預期按照目前的銷售速度，庫存可供兩個月的銷售，而供應不足５個月的銷售表明市場供應緊
張。（ｐｃ）
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