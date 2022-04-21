  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/04/2022 14:09

【國際要聞】彭博分析：澳洲總理莫里森未必可借國際軍事形勢連任

　　《經濟通通訊社２１日專訊》雖然澳洲的保守派領袖認為，近期的國際軍事形勢可能有助總
理莫里森在下月２１日舉行的大選中成功連任，但有分析認為他未必能如願。
　　莫里森本月較早前出席墨爾本外一間榴彈炮車建造廠的動工儀式。他站在一輛迷彩坦克前，
宣傳他在國防方面的政績。他表示，澳洲政府正在一個非常不明朗的時間」，投資於本國的力量
和安全，並聲稱在野工黨此前反對建設武器庫，認為該黨在國家安全問題上不可靠。
　　《彭博》分析指出，國家安全是執政聯盟（自由黨及國家黨）自２０１３年掌權至今，在動
盪時刻落後的重大議題之一。在下月大選前的拉票活動中，政府顧問就視俄烏衝突後出現的地緣
動盪局面，是從後趕上勝選的契機。
　
＊莫里森較對手的優勢縮窄＊
　
　　不過，最近的全國民調一方面顯示，莫里森和對手工黨領袖阿爾巴尼斯（Ａｎｔｈｏｎｙ　
Ａｌｂａｎｅｓｅ）之間的差距收窄之餘，亦有證據顯示國家安全不再是莫里森享有的主要優勢
。３月受訪的選民認為，工黨和執政聯盟處理烏克蘭危機的能力一樣高；２月一項民調顯示，工
黨被視為更有能力處理對華關係。去年１１月的一項民調亦顯示，在國家安全議題上，現政府和
工黨之間的差距收窄至６個百分點，與２０１９年他「奇蹟」勝選前的１６個百分點差距已不可
同日而語。
　　莫里森目前在監督著越戰結束以來，澳洲其中一次最大規模的軍事力量擴張，其開支佔國內
生產總值比重為近３０年來最大。他亦與英美兩國結盟，讓澳洲可以在２０３０年或之前建立一
支核潛艇隊，還與美國、日本和印度等國進行稱為「四方安全對話」的非正式戰略對話。
　　自從１月以來，莫里森就和國防部長達頓宣布在澳洲東岸，耗資１００億元（澳元．下同）
建設一個核動力潛艇基地，耗資９９億元建設一個新的網絡戰爭中心，以及耗資３８０億元在
２０４０年或之前將澳洲軍隊人數增加三分一，此外還有在國內生產導彈和向美國購買坦克。
（ａｌ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS21/04/2022
【FOCUS】網飛VS特斯拉　齊加價卻不同命
財經熱話21/04/2022
《喜中存憂》ASM季績理想逆市造好　惟疫情影響供應鏈訂單增速放緩
大行報告21/04/2022
【大行炒D乜】大摩點評物管股　瑞信降鐵塔思摩爾目標
開市Good Morning21/04/2022
林家亨：Tesla績佳有望帶動股價　料理想受疫情影響有限維持今年扭虧預測
財經熱話21/04/2022
【虛幣世界】比特幣散戶開始進入市場，目前企於41000之上
專訪20/04/2022
【譚新強專訪】衡量烏克蘭戰爭須分三層面　戰爭令西方聯盟再團結（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金