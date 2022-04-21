【國際要聞】彭博分析：澳洲總理莫里森未必可借國際軍事形勢連任

《經濟通通訊社２１日專訊》雖然澳洲的保守派領袖認為，近期的國際軍事形勢可能有助總

理莫里森在下月２１日舉行的大選中成功連任，但有分析認為他未必能如願。

莫里森本月較早前出席墨爾本外一間榴彈炮車建造廠的動工儀式。他站在一輛迷彩坦克前，

宣傳他在國防方面的政績。他表示，澳洲政府正在一個非常不明朗的時間」，投資於本國的力量

和安全，並聲稱在野工黨此前反對建設武器庫，認為該黨在國家安全問題上不可靠。

《彭博》分析指出，國家安全是執政聯盟（自由黨及國家黨）自２０１３年掌權至今，在動

盪時刻落後的重大議題之一。在下月大選前的拉票活動中，政府顧問就視俄烏衝突後出現的地緣

動盪局面，是從後趕上勝選的契機。



＊莫里森較對手的優勢縮窄＊



不過，最近的全國民調一方面顯示，莫里森和對手工黨領袖阿爾巴尼斯（Ａｎｔｈｏｎｙ

Ａｌｂａｎｅｓｅ）之間的差距收窄之餘，亦有證據顯示國家安全不再是莫里森享有的主要優勢

。３月受訪的選民認為，工黨和執政聯盟處理烏克蘭危機的能力一樣高；２月一項民調顯示，工

黨被視為更有能力處理對華關係。去年１１月的一項民調亦顯示，在國家安全議題上，現政府和

工黨之間的差距收窄至６個百分點，與２０１９年他「奇蹟」勝選前的１６個百分點差距已不可

同日而語。

莫里森目前在監督著越戰結束以來，澳洲其中一次最大規模的軍事力量擴張，其開支佔國內

生產總值比重為近３０年來最大。他亦與英美兩國結盟，讓澳洲可以在２０３０年或之前建立一

支核潛艇隊，還與美國、日本和印度等國進行稱為「四方安全對話」的非正式戰略對話。

自從１月以來，莫里森就和國防部長達頓宣布在澳洲東岸，耗資１００億元（澳元．下同）

建設一個核動力潛艇基地，耗資９９億元建設一個新的網絡戰爭中心，以及耗資３８０億元在

２０４０年或之前將澳洲軍隊人數增加三分一，此外還有在國內生產導彈和向美國購買坦克。

（ａｌ）

