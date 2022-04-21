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21/04/2022 17:42

《台股攻略－黃振宇》台灣染疫人數創高，台股先升後跌

　　《台股攻略》台股今日（２１日）先升後跌，航運股受資金追捧，惟台積電及金控股走弱，
指數收１７１２８點，跌２０點，成交金額縮減至２４３６億元（新台幣．下同），三大法人合
共淨買入５９﹒５５億元。
　　上海航運交易所運價指數連續１３周下挫，但亞系外資最新報告預期運量及運價有望在５月
起回升，並看好４間貨櫃航運商，分別是台灣的長榮、丹麥的馬士基（Ｍａｅｒｓｋ），以及中
國的中遠海運（ＣＯＳＣＯ）、海豐（ＳＩＴＣ），其中，給予長榮的目標價為２１５元，其股
價今日收１４５﹒５元，升１﹒４％，消息亦刺激其餘航運股造好，陽明收１２５元，升
１﹒２％，萬海收１５７﹒５元，升１﹒３％，新興逼近漲停，升９﹒４％，裕民升５﹒５％，
慧洋－ＫＹ、四維航、榮運及台航均升１％至２％；航空雙雄的華航及長榮航均升超過２％。電
子權值股方面，台積電收５６５元，跌０﹒９％；友達、廣達及聯詠均跌超過１％，鴻海無起跌
，聯發科、矽力－ＫＹ則均升１﹒４％。金控股續弱，華南金跌２﹒１％，開發金、兆豐金、三
商壽、臺企銀、中信金、台新金、第一金、合庫金及高雄銀均跌超過１％。由於台灣染疫人數屢
創新高，生物科技股表現搶眼，泰福－ＫＹ、順藥、益得、中天、中化、合一及明基醫紛紛漲停
。電動巴士廠商的華德動能今日宣布，正式與首都客運、台中汽車客運及台北汽車客運簽訂合計
８５輛示範型電動低地板大型客車買賣合約，合約總額約８﹒３３億元。連鎖餐飲集團的乾杯表
示，受到疫情衝擊，去年稅後純利７１２５萬元，按年減２８﹒４４％，每股純利３﹒８３元，
創５年新低。
　　雖然近期中國上海逐步解封，但現時台灣當地疫情升溫，預料染疫人數逐步回落，台股才有
望反彈，建議投資者保持觀望，操作審慎。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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