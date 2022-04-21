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即市新聞

21/04/2022 09:42

《窩輪豪情－梁業豪》仍在找尋（ｂ）浪底

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、綜合企業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為匯
控（００００５）、港鐵（０００６６）與萬洲國際（００２８８），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選招商銀行（０３９６８）、港交所（００３８８）與華潤置地（０１１０９）。
　　今早（２１日）開市前，筆者於Ｐａｔｒｅｏｎ頻道內分析了港股的最新短期形勢，結論為
大市繼續反彈向淡的機會較大。只有於屬於「不規則平勢形」的（ｂ）浪內的ｃ浪運行完畢後，
升幅悅目的（ｃ）浪上升過程才會展開。此外，ｃ浪多屬「斜線三角形」，可被細分為低一級的
ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪。（ｂ）－ｃ－ｉｉｉ浪是否已經運行完畢，未可肯定。正
路而言，於（ｂ）－ｃ－ｉｖ浪反彈完結後。（ｂ）－ｃ－ｖ浪下跌會將港股帶至整個（ｂ）浪
的終點；到時，大家可根據（ａ）浪多與（ｃ）浪等長的理論，推算大市的短期升浪目標。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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