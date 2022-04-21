【虛幣世界】比特幣散戶開始進入市場，目前企於４１０００之上

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股三大指數走勢不一，奈飛股價大跌拖累科技股走勢，

加密貨幣走勢普遍靠穩，比特幣企於４１０００美元之上，Ｑｕａｎｔｕｍ

Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ 的比特幣市場分析師Ｊａｓｏｎ Ｄｅａｎｅ，目前市場缺乏波動的催化

劑，並未見有任何一隻主流加密貨幣能牽動市場。分析相信市場氣氛轉好，主要由於美國證券交

易委員會批准加密貨幣交易基金上市所帶動。

另外，據數據分析，自比特幣於５至６００００美元開始回落，不少「巨鯨」從高位不斷拋

售，令比特幣的散戶開始從低位進場，其中持有１００至１０００粒比特幣的錢包不斷下降，而

持有０﹒１至１０粒比特幣的錢包不斷上升，相信比特幣供應將回歸至由散戶主導，預計新一論

波動將會開始。

據經濟通據數顯示，比特幣現報４１５２８﹒１２（美元．下同），升０﹒４１％（２４小

時比較．下同）；以太幣現報３０８３﹒９７元，升０﹒２６％；艾達幣報０﹒９４１０元，升

０﹒４３％；瑞波幣報０﹒７５５５元，升０﹒５１％。（ｕｌ）



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