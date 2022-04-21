  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/04/2022 08:48

【虛幣世界】比特幣散戶開始進入市場，目前企於４１０００之上

　　《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股三大指數走勢不一，奈飛股價大跌拖累科技股走勢，
加密貨幣走勢普遍靠穩，比特幣企於４１０００美元之上，Ｑｕａｎｔｕｍ　
Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ　的比特幣市場分析師Ｊａｓｏｎ　Ｄｅａｎｅ，目前市場缺乏波動的催化
劑，並未見有任何一隻主流加密貨幣能牽動市場。分析相信市場氣氛轉好，主要由於美國證券交
易委員會批准加密貨幣交易基金上市所帶動。
　　另外，據數據分析，自比特幣於５至６００００美元開始回落，不少「巨鯨」從高位不斷拋
售，令比特幣的散戶開始從低位進場，其中持有１００至１０００粒比特幣的錢包不斷下降，而
持有０﹒１至１０粒比特幣的錢包不斷上升，相信比特幣供應將回歸至由散戶主導，預計新一論
波動將會開始。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報４１５２８﹒１２（美元．下同），升０﹒４１％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報３０８３﹒９７元，升０﹒２６％；艾達幣報０﹒９４１０元，升
０﹒４３％；瑞波幣報０﹒７５５５元，升０﹒５１％。（ｕｌ）

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：　
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ

又或者去Ｄｏｗｎ　Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話21/04/2022
【虛幣世界】比特幣散戶開始進入市場，目前企於41000之上
專訪20/04/2022
【譚新強專訪】衡量烏克蘭戰爭須分三層面　戰爭令西方聯盟再團結（有片）
中國故事20/04/2022
《神州經脈》LPR意外不降寬鬆力度遜　滬指四連跌人幣創半年低
財經熱話20/04/2022
LPR維持不變兼疫情衝擊樓市　內房跌勢持續全線急挫
專訪20/04/2022
【即市專訪】潘鐵珊：中海油已見頂？內銀股趁調整中線部署！（有片）
大行報告20/04/2022
招行行長突遭免職　匯證削目標　中信里昂仍牛看$88
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金