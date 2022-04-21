《談國論企－黎偉成》消費零售３月份回落受困疫情

《談國論企》中國的社會消費品零售於２０２２年３月份同比回落，扭轉１至２月份有相對

明顯增長之象，因居民減少出外餐飲，和集中購買日常生活所需，連同服務業亦見收縮，顯示境

內多個主要城市疫情頻現對經濟社會帶來頗不輕的壓力。即使存困，相信國家堅持「動態清零」

防疫控疫之策，當可達標，保證國民經濟以穩字當頭、穩中有進發展。此當為中國反擊反制美帝

不斷全方位攬炒的最佳「武器」。



＊日常用品家居工作用品和防控用品皆增銷＊



據中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額，２０２２年３月份達

３﹒４２３３萬億元，同比減少３﹒５％，遠遜１－２月份７﹒４４２６萬億元同比增６﹒７％

的表現，並使１－３月份累計１０﹒８５９萬億元，同比的升幅收窄至只有３﹒３％。消費品零

售市場突然由升轉跌，乃受到新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９疫情於上海、深圳等多個主要城市出現

頻發之象困擾。

從具較為具體數據，可見社會消費品零售於３月份轉跌，暫屬短暫的現象，乃因：（甲）居

民基本生活消費項目，仍然保持較快增長的勢頭，特別是（１）糧油食品（限額以上單位．下同

）的銷售額度，於２０２２年３月份達１４７７億元的同比增長１２﹒５％，較１－２月份

３１０３億元的７﹒９％升幅高４﹒６個百分點，並使１－３月份累計４５７７億元所增加的幅

度，推高至９﹒３％。估計這是受到疫情在多個城市頻發，各地居民得增加糧油食品儲存，以備

不時之需。

同樣的增儲防疫的消費項目，還有（２）中西藥品於３月份的銷售額５５２億元，同比增長

１１﹒９％，較１－２月份累計９４２億元的升幅７﹒５％，要高４﹒４個百分點；居民增加中

、西藥品的儲量，防範疫情的變異；（３）文化辦公用品期內的銷售額３５６億元，同比增長亦

達９﹒８％的接近雙位數，則與家居工作的人員增加有關。

反而（４）石油及製品的銷售額於３月份達１９３７億元的１０﹒５％升幅，不及１－２月

份所增的２５﹒６％，該是受到居民在疫情底下增加外賣需求的影響有關。

和（乙）網上購物活動，也受到疫情頻發的刺激：全國網上零售額於２０２２年１－３月份

累計３﹒０１２萬億元同比增長６﹒６％，而整體社會消費品零售總額於３月份下跌３﹒５％和

１－３月僅增，故網上購物在疫情底下仍相對活躍，尤其是其中實物商品網上零售１－３月份累

計２﹒５２５７萬億元同比增長８﹒８％，於整體社會消費品零售總額比率達２３﹒２％，相對

於１－２月份的２２。％提升１﹒２個百分點。網上零售銷售，為相當嶄新和良好的銷售形式，

只要管好銷售產品的素質，和反網上銷售壟斷，肯定具有可觀的發展潛力，尤其是有「５Ｇ＋」

的支持。



＊升級類消費品和非日常用品減銷乃可預期＊



至於（丙）受到疫情近期頻發影響的消費品零售項目，特別是（一）升級類消費品，其中之

（Ｉ）金銀珠寶類於２０２２年３月份銷售額２０５億元，同比大幅減少１７﹒９％，較首二月

收入６３９億元同比上升１９﹒５％的表現要差勁，並使１－３月份累計８２８億元的同比增長

放緩至只有７﹒６％；要是疫情受控，如廣州市有部分地區動態清零取得預期成效，當會使金銀

珠寶類商品的銷情有所改善，國際黃金價格由去年初低位反覆上升，至今年初至現在尚浮沉於每

盎司基本接近２０００美元高水平，內地大媽仍樂此不疲買金，可見經濟復甦衍生佳效。

（ＩＩ）化妝品收入於３４５億元同比減少６﹒３％，而１－２月份累計６１８億元則同比增

７％。

和（二）非日用的家居用品的銷情亦見回落，如（ＩＩＩ）家用電器和音像器材類期內收入

７５２億元，同比增長減少４﹒３％；（ＩＶ）家具類收入１２６億元，則減少８﹒８％。

凡此，可見疫情在多個主要城市的頻發底下，社會消費品零售的最新情況和變異，是可預期

和可接受的，相信這會是短期的現象。

我相信，在政府積極的「動態清零」政策和相關措施，會使疫情再度受控，社會消費品零售

市場會重新活躍起來，其中原因是：（ｉ）國務院總理李克強３月５日發表《政府工作報告》談

到結構政策時，強調要著力暢通國民經濟循環，重點在於要堅定不移深化改革，並以深入實施創

新驅動發展戰略和堅定實施內需戰略兩大戰略，更大「激發市場活力和發展內生動力」，確保國

民經濟保持穩中有進發展勢頭的主要動力。（ｉｉ）全國的就業情況穩定、居民收入增長高於經

濟成長速度。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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