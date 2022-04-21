  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/04/2022 09:30

《談國論企－黎偉成》消費零售３月份回落受困疫情

　　《談國論企》中國的社會消費品零售於２０２２年３月份同比回落，扭轉１至２月份有相對
明顯增長之象，因居民減少出外餐飲，和集中購買日常生活所需，連同服務業亦見收縮，顯示境
內多個主要城市疫情頻現對經濟社會帶來頗不輕的壓力。即使存困，相信國家堅持「動態清零」
防疫控疫之策，當可達標，保證國民經濟以穩字當頭、穩中有進發展。此當為中國反擊反制美帝
不斷全方位攬炒的最佳「武器」。
　
＊日常用品家居工作用品和防控用品皆增銷＊
　
　　據中國國家統計局所發布的最新資料，社會消費品零售總額，２０２２年３月份達
３﹒４２３３萬億元，同比減少３﹒５％，遠遜１－２月份７﹒４４２６萬億元同比增６﹒７％
的表現，並使１－３月份累計１０﹒８５９萬億元，同比的升幅收窄至只有３﹒３％。消費品零
售市場突然由升轉跌，乃受到新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９疫情於上海、深圳等多個主要城市出現
頻發之象困擾。
　　從具較為具體數據，可見社會消費品零售於３月份轉跌，暫屬短暫的現象，乃因：（甲）居
民基本生活消費項目，仍然保持較快增長的勢頭，特別是（１）糧油食品（限額以上單位．下同
）的銷售額度，於２０２２年３月份達１４７７億元的同比增長１２﹒５％，較１－２月份
３１０３億元的７﹒９％升幅高４﹒６個百分點，並使１－３月份累計４５７７億元所增加的幅
度，推高至９﹒３％。估計這是受到疫情在多個城市頻發，各地居民得增加糧油食品儲存，以備
不時之需。
　　同樣的增儲防疫的消費項目，還有（２）中西藥品於３月份的銷售額５５２億元，同比增長
１１﹒９％，較１－２月份累計９４２億元的升幅７﹒５％，要高４﹒４個百分點；居民增加中
、西藥品的儲量，防範疫情的變異；（３）文化辦公用品期內的銷售額３５６億元，同比增長亦
達９﹒８％的接近雙位數，則與家居工作的人員增加有關。
　　反而（４）石油及製品的銷售額於３月份達１９３７億元的１０﹒５％升幅，不及１－２月
份所增的２５﹒６％，該是受到居民在疫情底下增加外賣需求的影響有關。
　　和（乙）網上購物活動，也受到疫情頻發的刺激：全國網上零售額於２０２２年１－３月份
累計３﹒０１２萬億元同比增長６﹒６％，而整體社會消費品零售總額於３月份下跌３﹒５％和
１－３月僅增，故網上購物在疫情底下仍相對活躍，尤其是其中實物商品網上零售１－３月份累
計２﹒５２５７萬億元同比增長８﹒８％，於整體社會消費品零售總額比率達２３﹒２％，相對
於１－２月份的２２。％提升１﹒２個百分點。網上零售銷售，為相當嶄新和良好的銷售形式，
只要管好銷售產品的素質，和反網上銷售壟斷，肯定具有可觀的發展潛力，尤其是有「５Ｇ＋」
的支持。
　
＊升級類消費品和非日常用品減銷乃可預期＊
　
　　至於（丙）受到疫情近期頻發影響的消費品零售項目，特別是（一）升級類消費品，其中之
（Ｉ）金銀珠寶類於２０２２年３月份銷售額２０５億元，同比大幅減少１７﹒９％，較首二月
收入６３９億元同比上升１９﹒５％的表現要差勁，並使１－３月份累計８２８億元的同比增長
放緩至只有７﹒６％；要是疫情受控，如廣州市有部分地區動態清零取得預期成效，當會使金銀
珠寶類商品的銷情有所改善，國際黃金價格由去年初低位反覆上升，至今年初至現在尚浮沉於每
盎司基本接近２０００美元高水平，內地大媽仍樂此不疲買金，可見經濟復甦衍生佳效。
（ＩＩ）化妝品收入於３４５億元同比減少６﹒３％，而１－２月份累計６１８億元則同比增
７％。
　　和（二）非日用的家居用品的銷情亦見回落，如（ＩＩＩ）家用電器和音像器材類期內收入
７５２億元，同比增長減少４﹒３％；（ＩＶ）家具類收入１２６億元，則減少８﹒８％。
　　凡此，可見疫情在多個主要城市的頻發底下，社會消費品零售的最新情況和變異，是可預期
和可接受的，相信這會是短期的現象。
　　我相信，在政府積極的「動態清零」政策和相關措施，會使疫情再度受控，社會消費品零售
市場會重新活躍起來，其中原因是：（ｉ）國務院總理李克強３月５日發表《政府工作報告》談
到結構政策時，強調要著力暢通國民經濟循環，重點在於要堅定不移深化改革，並以深入實施創
新驅動發展戰略和堅定實施內需戰略兩大戰略，更大「激發市場活力和發展內生動力」，確保國
民經濟保持穩中有進發展勢頭的主要動力。（ｉｉ）全國的就業情況穩定、居民收入增長高於經
濟成長速度。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning21/04/2022
林家亨：Tesla績佳有望帶動股價　料理想受疫情影響有限維持今年扭虧預測
財經熱話21/04/2022
【虛幣世界】比特幣散戶開始進入市場，目前企於41000之上
專訪20/04/2022
【譚新強專訪】衡量烏克蘭戰爭須分三層面　戰爭令西方聯盟再團結（有片）
中國故事20/04/2022
《神州經脈》LPR意外不降寬鬆力度遜　滬指四連跌人幣創半年低
財經熱話20/04/2022
LPR維持不變兼疫情衝擊樓市　內房跌勢持續全線急挫
專訪20/04/2022
【即市專訪】潘鐵珊：中海油已見頂？內銀股趁調整中線部署！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金