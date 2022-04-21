《異動股》納指受挫中概科技股捱沽，京東跌逾４％墊底藍籌

《經濟通通訊社２１日專訊》京東集團（０９６１８）現價跌４﹒３５％，報２１１﹒２元

，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅７﹒２９％。該股成交約７１萬股，涉資１﹒５０億元

。

隔晚納指受Ｎｅｔｆｌｉｘ股價狂瀉逾三成半拖累，跌１﹒２２％或１６６點。美股中概股

隨納指大跌受挫；阿里（ＢＡＢＡ）跌４﹒３７％報８９﹒４１美元；京東（ＪＤ）跌

５﹒５２％報５３﹒７５美元；網易（ＮＴＥＳ）跌５﹒００％報８８﹒９７美元；拼多多

（ＰＤＤ）跌６﹒２６％報３７﹒３１美元。

港股科技股跟跌；阿里（０９９８８）跌１﹒５４％，報８９﹒３元，以現價計，該股暫連

跌５日，累計跌幅９﹒８％；網易（０９９９９）跌２﹒７３％，報１３９元，以現價計，該股

暫連跌３日，累計跌幅７﹒６４％；騰訊（００７００）跌１﹒９９％，報３５４﹒８元，以現

價計，該股暫連跌３日，累計跌幅５﹒２４％；美團（０３６９０）跌４﹒２１％，報

１３８﹒８元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１０﹒５７％。

現時，恒生指數報２０８１０，跌１３４點或跌０﹒６４％，主板成交６１﹒８３億元。國

企指數報７０２５，跌７３點或跌１﹒０３％。恒生科技指數報４０５３，跌８０點或跌

１﹒９６％。

即月期指新報２０８０１，跌１２８點，低水１０點。即月國指期貨報７０２５，跌７６點

，平水。即月科指期貨新報４０５１，跌７６點，低水３點。

上證綜合指數報３１４５，跌５點或跌０﹒１７％，成交２４０﹒８１億元人民幣。

深證成份指數報１１３７３，跌１８點或跌０﹒１６％，成交３１０﹒２３億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ２１１﹒２０元 跌４﹒３５％

阿里（０９９８８） ８９﹒３０元 跌１﹒５４％

網易（０９９９９） １３９﹒００元 跌２﹒７３％

騰訊（００７００） ３５４﹒８元 跌１﹒９９％

美團（０３６９０） １３８﹒８元 跌４﹒２１％

小米（０１８１０） １１﹒９８元 跌０﹒３３％

快手（０１０２４） ６０元 跌２﹒２％

百度（０９８８８） １２０﹒６元 跌２﹒４３％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １７３﹒２元 跌４﹒９４％

萬國數據（０９６９８） ３０﹒５５元 跌８﹒８１％

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（ｈｃ）

