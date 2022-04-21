午後大市跌超過４００點，美團挫逾８％成跌市火車頭

《經濟通通訊社２１日專訊》午後恒指跌幅擴大，美團（０３６９０）傳出遭創辦人之一的

王慧文減持，於４月１３及１４日分別以均價約１５４元及約１５６元，合共減持７４﹒８８萬

股，套現１﹒１６億元。美團由上午起沽壓連連，最新美團（０３６９０）現價跌８﹒２１％，

報１３３元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１４﹒３％。該股成交約３１８９萬股，涉

資４３﹒６１億元。

其餘科技股一同捱沽；阿里（０９９８８）跌４﹒３％，報８６﹒８元，以現價計，該股暫

連跌５日，累計跌幅１２﹒３２％；騰訊（００７００）跌４﹒９７％，報３４４元，以現價計

，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒１２％；京東集團（０９６１８）跌８﹒１５％，報

２０２﹒８元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１０﹒９７％；網易（０９９９９）跌

４﹒１３％，報１３７元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒９７％。

另外藥明生物（０２２６９）跌１０﹒０７％暫成最差藍籌，報５４﹒０５元，以現價計，

該股暫連跌３日，累計跌幅１５﹒０２％。

中海油（００８８３）回Ａ首日大利，Ａ股（滬：６００９３８）早上曾高開２０％後瞬間

飆漲到４３﹒９８％，達到上市首日漲幅限制，觸發臨停機制。惟Ｈ股早段跟隨炒上逾３％便告

調頭；現跌３﹒７６％，報１０﹒７４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒７３％。

內房股同樣受壓；碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒８３％，報３１﹒４元，以現價計，該

股暫連跌３日，累計跌幅１８﹒８６％；碧桂園（０２００７）跌７﹒４５％，報５﹒２２元，

以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１５﹒１２％；中海外（００６８８）跌２％，報

２４﹒５５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒５８％。

現時，恒生指數報２０５０３，跌４４１點或跌２﹒１１％，主板成交８１２﹒８７億元。

國企指數報６９００，跌１９７點或跌２﹒７８％。恒生科技指數報３９５５，跌１７９點或跌

４﹒３３％。

即月期指新報２０５１３，跌４１６點，高水９點。即月國指期貨報６９０６，跌１９５點

，高水５點。即月科指期貨新報３９５４，跌１７３點，低水６點。

上證綜合指數報３０８３，跌６７點或跌２﹒１５％，成交３２５０﹒７４億元人民幣。

深證成份指數報１１０９５，跌２９６點或跌２﹒６０％，成交３７６４﹒０４億元人民幣

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表列跌幅較大藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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藥明生物（０２２６９） ５４﹒０５元 跌１０﹒０７％

京東集團（０９６１８） ２０２﹒８０元 跌８﹒１５％

美團（０３６９０） １３３﹒００元 跌８﹒２１％

阿里健康（００２４１） ４﹒０９元 跌６﹒８３％

信義光能（００９６８） １１﹒８６元 跌５﹒８７％

海底撈（０６８６２） １５﹒１６元 跌５﹒４９％

金沙（０１９２８） １７﹒７８元 跌５﹒４３％

騰訊（００７００） ３４４﹒００元 跌４﹒９７％

比亞迪（０１２１１） ２２７﹒００元 跌４﹒８６％

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（ｈｃ）

