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即市新聞

21/04/2022 14:19

午後大市跌超過４００點，美團挫逾８％成跌市火車頭

　　《經濟通通訊社２１日專訊》午後恒指跌幅擴大，美團（０３６９０）傳出遭創辦人之一的
王慧文減持，於４月１３及１４日分別以均價約１５４元及約１５６元，合共減持７４﹒８８萬
股，套現１﹒１６億元。美團由上午起沽壓連連，最新美團（０３６９０）現價跌８﹒２１％，
報１３３元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１４﹒３％。該股成交約３１８９萬股，涉
資４３﹒６１億元。
　　其餘科技股一同捱沽；阿里（０９９８８）跌４﹒３％，報８６﹒８元，以現價計，該股暫
連跌５日，累計跌幅１２﹒３２％；騰訊（００７００）跌４﹒９７％，報３４４元，以現價計
，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒１２％；京東集團（０９６１８）跌８﹒１５％，報
２０２﹒８元，以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１０﹒９７％；網易（０９９９９）跌
４﹒１３％，報１３７元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅８﹒９７％。
　　另外藥明生物（０２２６９）跌１０﹒０７％暫成最差藍籌，報５４﹒０５元，以現價計，
該股暫連跌３日，累計跌幅１５﹒０２％。
　　中海油（００８８３）回Ａ首日大利，Ａ股（滬：６００９３８）早上曾高開２０％後瞬間
飆漲到４３﹒９８％，達到上市首日漲幅限制，觸發臨停機制。惟Ｈ股早段跟隨炒上逾３％便告
調頭；現跌３﹒７６％，報１０﹒７４元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒７３％。
　　內房股同樣受壓；碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒８３％，報３１﹒４元，以現價計，該
股暫連跌３日，累計跌幅１８﹒８６％；碧桂園（０２００７）跌７﹒４５％，報５﹒２２元，
以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１５﹒１２％；中海外（００６８８）跌２％，報
２４﹒５５元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒５８％。
　　現時，恒生指數報２０５０３，跌４４１點或跌２﹒１１％，主板成交８１２﹒８７億元。
國企指數報６９００，跌１９７點或跌２﹒７８％。恒生科技指數報３９５５，跌１７９點或跌
４﹒３３％。
　　即月期指新報２０５１３，跌４１６點，高水９點。即月國指期貨報６９０６，跌１９５點
，高水５點。即月科指期貨新報３９５４，跌１７３點，低水６點。
　　上證綜合指數報３０８３，跌６７點或跌２﹒１５％，成交３２５０﹒７４億元人民幣。
　　深證成份指數報１１０９５，跌２９６點或跌２﹒６０％，成交３７６４﹒０４億元人民幣


　
　　　　　　　　　　表列跌幅較大藍籌股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物（０２２６９）　　５４﹒０５元　跌１０﹒０７％
　　京東集團（０９６１８）　２０２﹒８０元　　跌８﹒１５％
　　美團（０３６９０）　　　１３３﹒００元　　跌８﹒２１％
　　阿里健康（００２４１）　　　４﹒０９元　　跌６﹒８３％
　　信義光能（００９６８）　　１１﹒８６元　　跌５﹒８７％
　　海底撈（０６８６２）　　　１５﹒１６元　　跌５﹒４９％
　　金沙（０１９２８）　　　　１７﹒７８元　　跌５﹒４３％
　　騰訊（００７００）　　　３４４﹒００元　　跌４﹒９７％
　　比亞迪（０１２１１）　　２２７﹒００元　　跌４﹒８６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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