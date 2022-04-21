《午市前瞻》恒指陰跌宜先望２０５００支持位，中海油應止賺離場

《經濟通通訊社２１日專訊》恒生指數半日收市報２０５８０，跌３６４點或１﹒７４％，

主板成交５８１﹒５６億元。恒生中國企業指數報６９３４，跌１６３點或２﹒３１％。恒生科

技指數報３９８７，跌１４６點或３﹒５５％。



＊聶振邦：穿２０５００要試２０１００＊



恒指在假期過後持續陰跌，華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，假期後，恒指

維持弱勢，滴滴出行由美股退市消息令一眾科技股受壓，拖累恒指失守２１０００點。此外，美

國加息將令科技公司的融資成本上升，整體美股科技板塊弱勢會拖跌中概股，港股ＡＴＭ股亦會

跟跌。他提到，港股投資者入市意欲低迷，每日大市總成交維持１０００億至１２００億元水平

，購買動力弱，故即使大市沽壓輕微亦會造成陰跌市況。

他指恒指於３月１６及１７日形成裂口位，目前恒指已跌穿裂口頂２０７８６，先寄望

２０５００水平會有支持，若然失守便要下試２０１００裂口底部。



＊中海油利好消息已近黃昏＊



中海油（００８８３）回Ａ首日掛牌，Ａ股（滬：６００９３８）高開兩成後更進一步升超

過四成，反觀Ｈ股則跌超過３％。聶振邦表示，止賺離場為目前最佳選擇，除中海油本身回Ａ利

好消息消化完畢，國際油價亦逐漸靠穩，難再有大升機會。建議持貨投資者，最多觀望一至兩日

，未能重上１１元都應離場。（ｈｃ）

