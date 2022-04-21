  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/04/2022 12:45

《午市前瞻》恒指陰跌宜先望２０５００支持位，中海油應止賺離場

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恒生指數半日收市報２０５８０，跌３６４點或１﹒７４％，
主板成交５８１﹒５６億元。恒生中國企業指數報６９３４，跌１６３點或２﹒３１％。恒生科
技指數報３９８７，跌１４６點或３﹒５５％。

＊聶振邦：穿２０５００要試２０１００＊

　　恒指在假期過後持續陰跌，華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，假期後，恒指
維持弱勢，滴滴出行由美股退市消息令一眾科技股受壓，拖累恒指失守２１０００點。此外，美
國加息將令科技公司的融資成本上升，整體美股科技板塊弱勢會拖跌中概股，港股ＡＴＭ股亦會
跟跌。他提到，港股投資者入市意欲低迷，每日大市總成交維持１０００億至１２００億元水平
，購買動力弱，故即使大市沽壓輕微亦會造成陰跌市況。
　　他指恒指於３月１６及１７日形成裂口位，目前恒指已跌穿裂口頂２０７８６，先寄望
２０５００水平會有支持，若然失守便要下試２０１００裂口底部。

＊中海油利好消息已近黃昏＊

　　中海油（００８８３）回Ａ首日掛牌，Ａ股（滬：６００９３８）高開兩成後更進一步升超
過四成，反觀Ｈ股則跌超過３％。聶振邦表示，止賺離場為目前最佳選擇，除中海油本身回Ａ利
好消息消化完畢，國際油價亦逐漸靠穩，難再有大升機會。建議持貨投資者，最多觀望一至兩日
，未能重上１１元都應離場。（ｈｃ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS21/04/2022
【FOCUS】網飛VS特斯拉　齊加價卻不同命
財經熱話21/04/2022
ASM季績理想逆市造好　惟行業隱憂多訂單增速或放緩
大行報告21/04/2022
【大行炒D乜】大摩點評物管股　瑞信降鐵塔思摩爾目標
開市Good Morning21/04/2022
林家亨：Tesla績佳有望帶動股價　料理想受疫情影響有限維持今年扭虧預測
財經熱話21/04/2022
【虛幣世界】比特幣散戶開始進入市場，目前企於41000之上
專訪20/04/2022
【譚新強專訪】衡量烏克蘭戰爭須分三層面　戰爭令西方聯盟再團結（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金