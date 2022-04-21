【譚新強專訪】敵人的敵人未必是朋友，俄烏戰事中國可維和

《經濟通通訊社記者俞瑾２１日報道》俄烏戰爭被稱為人類歷史上「Ｔｈｅ Ｆｉｒｓｔ

Ｓｏｃｉａｌ Ｍｅｄｉａ Ｗａｒ」，更徹底改變歐洲安全架構。美國一邊抓緊時間向烏克蘭

提供新式武器，另一邊不忘在台海煽風點火，再批准對台灣９５００萬美元軍售。此時此刻，中

國應如何拆招？

中環資產投資行政總裁譚新強接受《經濟通通訊社》專訪時就指，中國的偉大之處就是和平

崛起，必須保持此道德高地；未來要防止亞洲出事（爆發戰爭）的關鍵仍在歐洲，須知道，「敵

人的敵人未必是朋友。」



＊邊境線４０００公里，防飛彈向東＊



他直言，今次烏克蘭戰爭令中國慘被拖落水，而所謂「敵人的敵人是朋友」、「唇亡齒寒」

、「三國志」其實早已過時。他解釋，如果說「敵人的敵人是朋友」，既然俄羅斯是美國的敵人

，那麼中國就要撐俄？但英文有Ｇｅｏｐｏｌｉｔｉｃｓ（地緣政治）一說，「第一個字叫地緣

，打開地圖根本你的隔籬就是俄羅斯，從天生的地理環境來說，根本就無可能成為最好的盟友。

」

他引述中國駐美國大使秦剛的發言提及，中俄共享逾４０００公里邊境，「如果處理得不小

心，飛彈不向西，可能向東都得。」他又以敘利亞阿薩德政府與美國為敵，但同時又打擊伊斯蘭

國為例，「難道你可以說美國的朋友是伊斯蘭國？敵人的敵人絕對可以是另一個敵人。」



＊敵人的敵人可以是另一個敵人，中俄關係須防止信息不對稱＊



他續指，三國時代魏蜀吳的結盟都是因時因勢，二戰時英國亦為對付納粹德國而跟蘇聯結盟

，戰後再冷戰。「所以中國過去數周ｓｏｆｔ ｆｅｅｔ去撐俄羅斯，用一個比較正確的比喻，

中俄關係好似ａｄｖｅｒｓｅ ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ（逆向選擇），就好像保險業常見的

ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ（不對稱信息），來買保險的人知道的訊息多

過你，所以騙了你。」

他坦言，中國的盟友主要是俄羅斯、北韓、緬甸、巴基斯坦等，「英文有句說話，ｗｉｔｈ

ｆｒｉｅｎｄｓ ｌｉｋｅ ｔｈａｔ，ｗｈｏ ｎｅｅｄｓ ｅｎｅｍｙ，現在西方正正想

將俄羅斯和中國釘在一起，叫做ａｒｃ ｏｆ ａｕｔｏｃｒａｃｉｅｓ（專政），中國是否想

如此？這真的需要深思熟慮想清楚……唇亡齒寒？為何你就認為俄羅斯是唇，而你是齒呢？」



＊主持多邊和談，可一舉多得＊



譚新強建議，既然美國視俄羅斯為最大威脅，如果中國可以幫手止戰（俄烏戰事），將贏得

不少功勞。他並引用一個概念「Ｋｉｎｄｌｅｂｅｒｇｅｒ Ｔｒａｐ」，即國際體系中無國家

願意且有能力承擔領導責任導致的失序困境，指一個大國崛起某種程度肩負國際責任，「要

ｐｒｏｖｉｄｅ ｐｕｂｌｉｃ ｇｏｏｄ，包括安全……如果中國好不願意去參與（調停），

世界更加有可能爆發第三次大戰……中國應力促雙方（俄烏）盡快停火，之後可以主持一個多邊

和談，談判得愈久愈好，最好是三五年、七八年，例如朝核六方會談，這既可ｂｕｙ ｔｉｍｅ

，和平發展經濟、科技，又能爭取道德高地，避免被歐美攻擊。」

