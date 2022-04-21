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21/04/2022 17:45

【北水炒Ｄ乜】淨流出５﹒３億人幣，買美團沽騰訊

　　《經濟通通訊社２１日專訊》今日恒指低開１６３點，報２０７８０點。最高跌２４點報
２０９２０點，最低跌４６０點報２０４８３點。恒指收報２０６８２點，跌２６２點或
１﹒２５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５﹒３億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是美團
（０３６９０）、安踏體育（０２０２０）、中國銀行（０３９８８）；淨賣出最多的依次是騰
訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）。
　　主板成交１２００﹒８６億元增加２２﹒５％。其中港股通成交２７１億元，佔總成交
２２﹒６％。

＊西瓜視頻起訴微信發布盜版電影＊

　　字節跳動旗下西瓜視頻因騰訊旗下微信公眾號有大量未經授權發布電影《我和我的家鄉》《
我和我的父輩》盜版全片，以侵犯著作權及不正當競爭為由起訴騰訊，索賠８００萬元人民幣。
　　起訴狀稱，西瓜視頻享有上述兩部涉案電影獨播版權。該案由海南自由貿易港知識產權法院
立案受理，尚未開庭。
　　美團跌４﹒９％報１３７﹒８元，北水淨買入１１﹒１億元；安踏體育跌０﹒１７％報
８９﹒４５元，北水淨買入２﹒４億元；中國銀行跌０﹒３２％報３﹒１３元，北水淨買入
２﹒１億元。
　　騰訊控股跌３﹒８７％報３４８元，北水淨賣出８﹒４億元；中國移動跌１﹒３６％報
５４﹒２５元，北水淨賣出４﹒４億元；中國海洋石油跌２﹒５１％報１０﹒８８元，北水淨賣
出４﹒４億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　１１﹒１２
　　安踏體育　（０２０２０）　　　　　　２﹒４０
　　中國銀行　（０３９８８）　　　　　　２﹒０７
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　０﹒７８
　　小米集團　（０１８１０）　　　　　　０﹒５９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－８﹒３８
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－４﹒４３
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－４﹒３７
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－４﹒２１
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　－２﹒７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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