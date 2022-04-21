《美元走勢－羅明立》歐美息差一路擴大，美匯或衝上１０３

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２７﹒９９ １２８﹒６２ １２７﹒７８

歐元╱美元 １﹒０９０１ １﹒０９０２ １﹒０８２２

英鎊╱美元 １﹒３０４０ １﹒３０８０ １﹒３０７７

美元╱瑞郎 ０﹒９４６７ ０﹒９５１３ ０﹒９４６４

美元╱港元 ７﹒８４４２ ７﹒８４４９ ７﹒８４２７

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《美元走勢》美元指數在周二（１９日）衝上１０１的近２年新高後，略為回落調整，但仍

處於１００上方。聯儲局官員繼續為進一步收緊貨幣政策吹風，三藩市聯儲主席戴利表示，

ＦＯＭＣ「有目的性地」加息是頭號優先任務，美國通脹太高，必須調整貨幣政策。而聯儲局周

三（２０日）發布的經濟「褐皮書」稱，原材料成本的急劇上升仍在干擾經濟，沒有跡象顯示已

經處於高位的通脹增速在放緩。而俄烏戰爭的不斷持續，致使西方國家加深對俄羅斯的制裁，令

俄羅斯可能無法兌付４月到期的美元債務，並導致１００多年來的首次外債違約，進一步激化金

融市場的不穩定性。

歐洲央行管委Ｍａｒｔｉｎｓ Ｋａｚａｋｓ表示，顯著的通脹風險使得歐央行需要進一步

收緊貨幣政策，最快可能在７月份加息。俄烏衝突後對俄羅斯的制裁進一步推高了已經飆升的能

源商品價格，歐元區３月ＣＰＩ數據衝上７﹒５％，連續５個月創歷史新高。即便歐央行不想，

但在全球高通脹環境下，也不得不收緊貨幣政策，否則將面臨更嚴重後果。主要國家央行中，只

有日本央行獨行獨斷，重申其對超寬鬆貨幣政策的堅定承諾，並在４月再度無限量購債，沒有絲

毫收緊貨幣政策的意思，亦導致日圓後市繼續看跌。隨著市場對聯儲局可能即將一次加息５０個

基點的預期逐漸消化，美元短期或將稍為回落，但長期來看，歐美息差一路擴大，美元很可能繼

續一輪大牛市，美元指數極可能衝上１０３的多年高位。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０８７０ １﹒０９７０ １﹒０８３０

美元兌日圓 沽出日圓 １２８﹒００ １３０﹒００ １２７﹒５０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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