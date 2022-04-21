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21/04/2022 15:24

【綠色債券】招商永隆銀行提供綠色債券七免優惠

　　《經濟通通訊社２１日專訊》政府下周將發行１５０億元零售綠色債券，保底息率上調至
２﹒５厘，年期３年，每手１萬元。招商永隆銀行為綠色零售債券的配售銀行之一，該行提供七
免優惠予認購客戶，包括豁免認購手續費、債券託管費、利息代收費、轉倉費、首兩周經場外交
易市場沽出綠色零售債券之債券交易費、到期贖回費及首兩周經港交所沽出綠色零售債券之交易
佣金。（ｂｉ）

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