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21/04/2022 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２０６４８點，跌１０點，低水３４點

　　《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０６６３點，升５點，低水１９
點，最新報２０６４８點，跌１０點，低水３４點，合約成交３１３張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６９３５點，跌１６點，低水２７點，最新報６９５０點，
跌１點，低水１２點，合約成交２２５張。

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