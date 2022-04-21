【夜期時段】即月期指最新報２０６４８點，跌１０點，低水３４點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０６６３點，升５點，低水１９
點，最新報２０６４８點，跌１０點，低水３４點，合約成交３１３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６９３５點，跌１６點，低水２７點，最新報６９５０點，
跌１點，低水１２點，合約成交２２５張。
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