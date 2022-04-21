《本港樓市》首幅限呎官地明截標，屯門大欖住宅地估值最高８５億

《經濟通通訊社２１日專訊》政府本財政年度最後一幅住宅地皮推出，亦是首幅加入「限呎

」條款的屯門青山公路大欖段地皮將於明日截標。綜合市場預測，項目估值約７２億至８５﹒２

億元，每呎樓面地價由５５００至６５２２元，料最終可接獲６至７份標書。測量師預期，限呎

條款對地皮影響不大。



＊限呎條款對地皮影響不大＊



華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，地皮形狀狹長，兩旁為青山公路和屯門公路，因現存的

油站、私人地段及山坡令地皮中間收窄。另外，為減低屏風樓效應，地皮內可能要在多個部分留

作通風走廊，亦增加項目設計難度。

對於政府為地皮加入限呎條款，梁沛泓認為，由於區內交通和商業配套不足，相信項目落成

後主打一至兩房單位，故單位限制條款對其影響不大。



＊地皮料建成中密度住宅及別墅＊



天俊測量師行執行董事張楚然表示，發展商需要自費保護及不影響到位於地盤斜坡上的泥土

釘及提供斜坡保護工程。他預計，地皮將會建成中密度住宅及別墅，又相信發展商的投標意欲不

太受近期疫情左右，料入標者出價將較進取。

該幅地皮為屯門青山公路－大欖段的屯門市地段第５６１號用地，地盤面積約３６﹒２９萬

平方呎，指定作私人住宅用途。最高的樓面面積可達１３０﹒６４萬平方呎。該地皮預計可提供

２０２０伙。地皮附近屋苑有琨崙、漣山、浪濤灣，以及正在興建的ＯＭＡ ｂｙ ｔｈｅ

Ｓｅａ等。該地皮未來落成後，預計大部分單位可享向南開揚海景。（ｓｌ）

