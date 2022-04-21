《小傳日記》中海油ＡＨ天堂與地獄，仲唔走就一鑊熟？

《小傳日記》魚缸放完復活節假先正式開始受難！今個禮拜三日以來魚缸已經無咁８００幾

９００點，主要可能同阿爺比預期手緊有關啦，ＭＬＦ同ＬＰＲ都唔減，降準又淨係得０﹒２５

巴仙，加埋本身已經無乜力水，變相就咁跌落去。不過今日叫已經屠牛成功，寄望淡友會鬆一鬆

手啦！

今日最大陣仗都係中海油（００８８３）（滬：６００９３８）Ａ股首掛，一上就高開兩成

，開市後即刻飆超過四成，達到上市首日嘅升幅限制，觸發臨停！但Ｈ股呢邊就同人唔同命，一

開頭跟升過一陣之後就跌返落去，最後全日跌多過兩巴仙，收報１０﹒８８銀，Ａ股最終維持收

高超過２７巴仙，報１３﹒７人仔。

睇返中海油都已經升足成季，主要都係炒回Ａ利好，如今Ａ又回咗，績又出咗，有得炒嘅料

都差唔多，睇怕都要回一回。日線圖就睇到中海油似係築緊雙頂，月初同早兩日都掂過１１﹒８

銀位，而今日就回落返，最低見過１０﹒７銀，亦都係上個禮拜二反彈前最低見過嘅頸線。雖然

今日力保不失企穩頸線上面，但係升咗咁耐都係時候面對新一輪回調壓力，短期沽壓都應該重啲

，如果真係跌穿頸線，好有可能要試返落９﹒５銀水平先。

不過唔好唔記得，中海油上個月放榜嗰陣話末期息會喺回Ａ之後連埋之前廿周年特別息一次

過派，暫時為止都未來有著落，夠鐘找數喇喎，請請！



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