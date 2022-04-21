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即市新聞

21/04/2022 16:56

《小傳日記》中海油ＡＨ天堂與地獄，仲唔走就一鑊熟？

　　《小傳日記》魚缸放完復活節假先正式開始受難！今個禮拜三日以來魚缸已經無咁８００幾
９００點，主要可能同阿爺比預期手緊有關啦，ＭＬＦ同ＬＰＲ都唔減，降準又淨係得０﹒２５
巴仙，加埋本身已經無乜力水，變相就咁跌落去。不過今日叫已經屠牛成功，寄望淡友會鬆一鬆
手啦！
　　今日最大陣仗都係中海油（００８８３）（滬：６００９３８）Ａ股首掛，一上就高開兩成
，開市後即刻飆超過四成，達到上市首日嘅升幅限制，觸發臨停！但Ｈ股呢邊就同人唔同命，一
開頭跟升過一陣之後就跌返落去，最後全日跌多過兩巴仙，收報１０﹒８８銀，Ａ股最終維持收
高超過２７巴仙，報１３﹒７人仔。
　　睇返中海油都已經升足成季，主要都係炒回Ａ利好，如今Ａ又回咗，績又出咗，有得炒嘅料
都差唔多，睇怕都要回一回。日線圖就睇到中海油似係築緊雙頂，月初同早兩日都掂過１１﹒８
銀位，而今日就回落返，最低見過１０﹒７銀，亦都係上個禮拜二反彈前最低見過嘅頸線。雖然
今日力保不失企穩頸線上面，但係升咗咁耐都係時候面對新一輪回調壓力，短期沽壓都應該重啲
，如果真係跌穿頸線，好有可能要試返落９﹒５銀水平先。
　　不過唔好唔記得，中海油上個月放榜嗰陣話末期息會喺回Ａ之後連埋之前廿周年特別息一次
過派，暫時為止都未來有著落，夠鐘找數喇喎，請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何
建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與
《經濟通》、編者及作者無涉。

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