《投資原理－陳榮達》部署中資電訊板塊降組合波動風險

《投資原理》美國上周公布的３月份通脹數據再度創逾４０年來新高，令市場擔心加息及縮

表的步伐會較預期快。另一邊廂，中國部分主要城市封城抗疫及俄烏戰火仍未平息繼續對供應鏈

造成衝擊，利淡消息纏擾下亞洲股市未有明確方向，部署高股息、經營穩健，以及獲國策支持的

中資電訊板塊料可降低投資組合的波動風險。

俄羅斯及烏克蘭的談判陷入僵局，前者更表示無意結束對後者的軍事行動，對於全球經濟而

言，所帶來的威脅將會是石油價格持續飆升，令通脹火上加油。一波未平一波又起，上海因疫情

爆發自上月底開始全市封控隔離，全球供應鏈瓶頸進一步惡化，無疑加劇通脹壓力。

美國最新的勞動數據亦令通脹高企，３月份時薪按年增長５﹒６％，為２０００年５月以來

最大升幅。工資水平及大宗商品價格居高不下，美國３月份通脹更達到８﹒５％，創４１年以來

新高。通脹頻臨失控下，美國加息預期不斷發酵，據利率期貨數據顯示，聯儲局５月份加息半厘

的機率達７４﹒４％，債市持續出現拋售潮，十年期國債孳息於本周二（１９日）一度升至

２﹒９８１厘，為２０１８年１２月以來最高。



＊中國今年首季建成約１５６萬個５Ｇ基站＊



東歐兵連禍接、上海疫情嚴峻等因素影響下，通脹恐仍未見頂，相信美國十年期國債孳息於

短期內有機會衝高至３厘以上，不利環球股市表現，科技股等增長股將首當其衝成為資金沽貨對

象，波動性較低的價值股則成為資金青睞的對象。中資電訊板塊一向擁有穩健的現金流，業務不

太受經濟盛衰周期影響，派息更逐年遞增，未來發展更獲政策支持，用作提高組合防守力是一個

不錯選擇。

５Ｇ網絡近年成為中國最重要的科技戰略部署，截至今年首季，已建成並開通的５Ｇ基站數

目達１５５﹒９萬，總量佔全球６０％以上。隨著國內不少基站已相繼建成，５Ｇ網絡已大致覆

蓋全國所有地級市及縣城城區，意味電訊商不太需要再投入大量資本興建基站，有望進入５Ｇ收

成期。在數字化經濟推動下，５Ｇ應用上獲得不少政策支持，根據中國工業和信息化部指出，截

至第一季度，全國「５Ｇ＋工業互聯網」項目超過２４００個，涵蓋航空、礦山、鋼鐵、港口及

電力等２２個重要行業。



＊西部建數據中心助電訊商降低成本＊



基建投資成今年中國經濟增長的救命草，財政政策正持續推動５Ｇ基站、數據中心、人工智

能（ＡＩ）及特高壓電網等新基建投資增長。據中國信息通信研究院統計，２０２１至２０２５

年對新基建的投資額，政府與民間合計將達到１０﹒６萬億人民幣。另外，中國政府於上月宣布

，啟動「東數西算」工程，計劃每年斥資４０００億人民幣，在西部地區興建更多數據中心。由

於西部地區擁有豐富的再生能源，電力成本遠低於沿海地區，而數據中心為高耗能設備，有助電

訊商降低冷卻成本，長遠而言應可帶動整體營運成本下降。

總括而言，考慮到中央於兩會及「十四五」規劃中未有再提及提速降費政策，相信其板塊估

值已反映政策所帶來的影響。隨著國內５Ｇ應用越趨廣泛，例如工業互聯網等，預期將有助提高

電訊商的每月每戶收入（ＡＲＰＵ），估值最終亦有望得到提升。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



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